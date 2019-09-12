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Вид нового iPhone 11 Pro вызвал приступы фобии

Комментариев: 1
Камеры телефона вызывают приступы трипофобии.
Камеры вызывают фобию
Камеры вызывают фобию
apple

Новый iPhone 11 Pro имеет тройную камеру, которая выглядит весьма специфически. Сеть уже заполонили мемы о внешнем виде новинки, а люди начали жаловаться на приступы фобии при взгляде на смартфон.

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Речь идёт о трипофобии — боязни кластерных отверстий. Вид скопления небольших дырок может вызывать у людей нервную дрожь, кожный зуд, тошноту и общее ощущение дискомфорта.

Сначала в интернете все лишь шутили на эту тему, но, похоже, начали появляться пользователи, которые по-настоящему испытывают страх, глядя на новые iPhone. Учёный из Эссекского университета и вовсе заявил BBC, что каждый из нас страдает трипофобией, правда, в различной степени.

«Apple не подумала о нас, тех, кто страдает трипофобией, когда делала iPhone 11 Pro. Я не могу купить его, и у меня начинается зуд каждый чёртов раз, как я смотрю на него».

Напомним, ранее сообщалось, что в iPhone 11 обнаружили чип для обнаружения других смартфонов.

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Теги: iPhone 11, Apple
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Антибес    12.09.2019, 14:27
Оценка:  0
Антибес
У меня тоже наступает приступ фобии когда я смотрю на разъёбaные дырки своей подруги после того как слезаю с неё...
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