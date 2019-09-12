Вид нового iPhone 11 Pro вызвал приступы фобии
Новый iPhone 11 Pro имеет тройную камеру, которая выглядит весьма специфически. Сеть уже заполонили мемы о внешнем виде новинки, а люди начали жаловаться на приступы фобии при взгляде на смартфон.
Читай также: iPhone 11 испытали на прочность: Эксперименты
Речь идёт о трипофобии — боязни кластерных отверстий. Вид скопления небольших дырок может вызывать у людей нервную дрожь, кожный зуд, тошноту и общее ощущение дискомфорта.
Сначала в интернете все лишь шутили на эту тему, но, похоже, начали появляться пользователи, которые по-настоящему испытывают страх, глядя на новые iPhone. Учёный из Эссекского университета и вовсе заявил BBC, что каждый из нас страдает трипофобией, правда, в различной степени.
«Apple не подумала о нас, тех, кто страдает трипофобией, когда делала iPhone 11 Pro. Я не могу купить его, и у меня начинается зуд каждый чёртов раз, как я смотрю на него».
Напомним, ранее сообщалось, что в iPhone 11 обнаружили чип для обнаружения других смартфонов.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил