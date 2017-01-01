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Apple хочет выпустить миниатюрный iPhone

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Смартфон может выйти в 2020 году.
Apple готовит новую версию iPhone SE
Apple готовит новую версию iPhone SE
iguides.ru

По данным Nikkei, весной 2020 года компания Apple может выпустить миниатюрный смартфон, который можно будет считать возрождённой версией модели iPhone SE, вышедшей в марте 2016 года. Она воспринималась неоднозначно: кто-то называл её неудачной, хотя в некоторых странах она била рекорды продаж и была самой популярной из всей линейки iPhone.

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Сообщается, что миниатюрный смартфон Apple получит 4-дюймовый экран, но будет обладать топовой начинкой. Во сколько оценит его компания, неизвестно, но можно предположить, что заметно дешевле полноценных флагманов. iPhone SE на старте продаж продавался за 499 долларов, что в два раза ниже стоимости базовой модификации iPhone XS.

Настоящих бюджетников у Apple не было с 2016 года. iPhone 8 и iPhone XR не могут считаться таковыми. Хотя у них и были урезанные характеристики, они ближе к субфлагманам, чем к недорогим аппаратам, и стоят даже дороже многих топовых устройств на Android.

Напомним, ранее сообщалось, что были рассекречены характеристики нового iPhone.

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Теги: iPhone SE, iPhone, Apple
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