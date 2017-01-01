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Facebook поменял логотип

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Цукерберг такой заменой хочет показать, что Facebook уже не только соцсеть.
Новый логотип компании
Новый логотип компании
facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг представил новый логотип компании. Он был разработан специально, чтобы отличать компанию от одноименной соцсети.

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"Когда я запускал Facebook 15 лет назад, я понятия не имел, что он также будет включать Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace и другие продукты. Многие не знают, что мы создаем эти продукты. Но мы считаем, что должны, потому что людям важно знать, кто стоит за продуктами, которыми они пользуются", - написал Цукерберг.

Компания будет использовать новый логотип во всех своих продуктах и маркетинговых материалах. Логотип и оформление одноименной соцсети останутся без изменений.

Логотип Facebook
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Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft поменяет логотип браузера Edge.

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Теги: Facebook, соцсеть, логотип
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