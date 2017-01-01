Microsoft поменяет логотип браузера Edge

Логотип осовременили.

Microsoft продолжает модернизировать собственный браузер, новое поколение которого использует движок Chromium. Вместе с «начинкой» изменится и логотип, который компания показала накануне. Икона Edge, к слову, появилась относительно недавно — около четырех лет назад. Логотип остался узнаваемым — в нем все так же читается буква E.

Эволюция логотипов twitter.com

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Компания отказалась от «орбиты» вокруг буквы, которая все еще просматривалась в иконке прошлого браузера. Кто-то может заметить внутри буквы спрятанную запятую — так, например, произошло с журналистом Gizmodo. По его словам, он пять минут разглядывал «внутренности» E и долго размышлял над образом.

Образ показался кому-то знакомым — якобы просматривается логотип браузера Firefox.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть попала тестовая версия нового браузера Microsoft.