Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Microsoft поменяет логотип браузера Edge

Комментариев: 0
Логотип осовременили.
Новый логотип Edge
Новый логотип Edge
twitter.com

Microsoft продолжает модернизировать собственный браузер, новое поколение которого использует движок Chromium. Вместе с «начинкой» изменится и логотип, который компания показала накануне. Икона Edge, к слову, появилась относительно недавно — около четырех лет назад. Логотип остался узнаваемым — в нем все так же читается буква E.

Эволюция логотипов
Эволюция логотипов
twitter.com

Читай также: Все будет Хром: Microsoft избавится от браузера Edge

Компания отказалась от «орбиты» вокруг буквы, которая все еще просматривалась в иконке прошлого браузера. Кто-то может заметить внутри буквы спрятанную запятую — так, например, произошло с журналистом Gizmodo. По его словам, он пять минут разглядывал «внутренности» E и долго размышлял над образом.

Образ показался кому-то знакомым — якобы просматривается логотип браузера Firefox.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть попала тестовая версия нового браузера Microsoft.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Edge, браузер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь