Названы самые быстрые флагманы и смартфоны среднего класса

Бенчмарк AnTuTu опубликовал очередной рейтинг самых производительных смартфонов.

Всего было опуликовано два рейтинга: один для флагманских устройств, а другой для аппаратов среднего класса.

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Первый список с флагманскими Android-смартфонами возглавил Vivo NEX 3 5G на платформе Snapdragon 855 Plus, с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Он заработал 482 917 баллов. На втором месте списка расположился аппарат от того же производителя — Vivo iQOO Po 5G (481 997 баллов). Третье место занял OnePlus 7T (481 784 балла).

Рейтинг флагманов antutu

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Далее следуют OnePlus 7T Pro, ASUS ROG Phone 2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Xiaomi Black Shark 2 Pro, Realme X2 Pro, Meizu 16s Pro и Redmi K20 Pro Exclusive Edition.

Что касается рейтинга смартфонов среднего класса, то тут первое место занял Honor 9X Pro на чипсете Kirin 810, с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти (299 194 балла). Младшая модель Honor 9X следует сразу за ним (291 690 баллов). На третьем месте расположился Honor 20S (290 936 баллов).

Рейтинг средних смартфонов antutu

Далее в списке идут Redmi Note 8 Pro, Realme X2, OPPO Reno 2, Redmi K20, Xiaomi Mi 9 SE, Realme Q and Vivo X27.

Напомним, ранее были названы топовые смартфоны с самым лучшим звуком.