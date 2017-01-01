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Названы топовые смартфоны с самым лучшим звуком

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В тесте участвовали только флагманы.
Телефоны проверили на качество звука
Телефоны проверили на качество звука
Beebom

Команда DxOMark, которая прославилась своим профессиональным рейтингом камер смартфонов, начала оценивать у аппаратов качество звука. Теперь на сайте экспертов можно найти топ устройств по данному параметру.

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Специалисты DxOMark проверяли качество воспроизведения звука через динамики и наушники смартфонов. Кроме того, они оценивали запись аудио на камеру и диктофон. В тестировании участвовали семь аппаратов от пяти брендов: Apple iPhone 11 Pro Max и iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10+ и Note 10+, Sony Xperia 1, Honor 20 Pro, Huawei Mate 20 X.

Первое место занял Huawei Mate 20 X. Он набрал 75 баллов. На балл отстаёт от него и размещается на втором месте iPhone XS Max. Новинка от Apple же получила ещё на три балла меньше и оказалась на третьем месте.

Рейтинг
Рейтинг
DxOMark

Напомним, ранее были названы смартфоны с самыми положительными отзывами.

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Теги: смартфон, рейтинг, звук
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