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AnTuTu назвал самый быстрый смартфон на Android

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Им стала новинка от Huawei.
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20 Pro
Tom's Guide

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала результаты тестирования нового флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro. Модель на базе 7-нанометрового процессора Kirin 980 сумела преодолеть рубеж в 300 тысяч очков AnTuTu, набрав 307 059 баллов.

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Напомним, в недавнем рейтинге самых быстрых смартфонов на базе Android за сентябрь даже лидеры только приблизились к отметке в 300 тысяч. Занявший первое место игровой смартфон ASUS ROG Phone выдал результаты в 299 706 баллов.

Все десять смартфонов, вошедших в Топ-10 самых мощных и быстрых, базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Тогда команда AnTuTu уже отметила, что смартфоны Huawei Mate 20 на 7-нанометровом Kirin 980 могут значительно изменить ситуацию в рейтинге.

Напомним, Huawei представила флагманы Mate 20 и Mate 20 Pro с тройной камерой 16 октября.

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Теги: Huawei, AnTuTu, смартфон, тестирование
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