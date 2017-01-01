Самые лучшие камеры: Обзор смартфона Huawei P20 Pro

Смартфон Huawei P20 Pro уже признан самым лучшим среди камерафонов. Так ли это - читай в нашем обзоре.

Компания Huawei в 2018 году представила три версии флагмана P20 – обычную, Лайт и Про. К нам на обзор попали Pro и Lite. Разбор легкой версии читай здесь, а сейчас расскажем о версии Pro.

Характеристики

Операционная система: Android 8.0 с оболочкой EMUI

Память: Оперативная 6 Гб, встроенная – 128 Гб.

SIM-карты: 2 Nano-SIM

Процессор: Kirin 970 (8 ядер, 2,3 ГГц)+ Maili G72 MP12

Акумулятор: 4000 мАч

Экран: 6,1 дюйма, разрешение 2240 x 1080, OLED-матрица, 408 PPI

Камеры: передняя 24 (f.2.0), три задних– 40 МП (f/1.7) + 20 Мп (f/1.6) + 8 Мп (f/2.4).

Сети: LTE TDD, LTE FDD, WCDMA, EDGE, GPRS, Wifi (802.11b/g/n/ac), Bluetooth (4.2, apt-x), GPS, irDA, FM-радио, NFC.

Датчики: акселлерометр, датчик приближения, гироскоп, сенсор Холла, компас, сканер отпечатка пальцев

Аудиоразъем: USB Type-C (есть переходник)

Интерфейсный разъем: USB Type-C

Габариты: 155,0x73,9x7,8 мм, вес - 180 г

Комплектация

Обзор Huawei P20 Pro

Тут практически все стандартно. В коробке сам телефон, зарядное с кабелем, наушники с выходом USB type-C, переходник с USB Type-C на Mini-Jack 3,5 мм и документы.

В Huawei подчеркивают, что коробка выполнена из экологически чистых материалов. Сам картон – из переработанной бумаги, а чернила – из сои.

На самой коробке есть бросающаяся в глаза надпись Leica Triple camera. Это особая гордость компании. Но о камере чуть позже.

Дизайн

Передняя панель особых эмоций не вызывает: практически как и у P20 Lite. Только под экраном вместо логотипа Huawei появилась кнопка отпечатков пальцев. Вверху – уже привычная монобровь, в которой размещены камера и динамик.

Обзор Huawei P20 Pro

А задняя панель сразу вызывает если не восторг, то удивление точно. У нас на обзоре побывал смартфон с расцветкой Purple. Зеркальная поверхность на ярком солнце смотрится очень стильно. Сама поверхность имеет градиент, переливаясь от темного синего внизу к фиолетовому вверху.

Обзор Huawei P20 Pro

В руке телефон не скользит, и чехол здесь нужен лишь для того, чтобы не цеплять пальцами острый бортик выступающих камер. Ну и для того, чтобы не пачкать зеркальную поверхность. Она очень быстро теряет всю блестящесть от отпечатков пальцев.

Клавиши громкости звука и кнопка включения находятся на правой грани.

Обзор Huawei P20 Pro

Лоток для симок – слева.

Обзор Huawei P20 Pro

На нижней грани расположены динамики и порт type-C.

Обзор Huawei P20 Pro

На верхней грани – отверстие микрофона и инфракрасный датчик.

Обзор Huawei P20 Pro

Экран

В P20 Pro установлена OLED-матрица на 6,1 дюйма, при этом разрешение по умолчанию стоит на 2240x1080 пикселей (FHD+), но можно выбрать режим HD+ (1493x720). Монобровь визуально можно убрать, включив режим Скрыть контролер. Тогда системные данные будут отображаться на черном фоне.

C яркостью у смартфона все в порядке. На улице при ярком свете изображение различимо. Сам экран можно настроить под себя, выставив как цветовую температуру, так и яркость.

Обзор Huawei P20 Pro

Цветопередача очень хорошая. Смотреть видео или обрабатывать фото просто приятно глазу. Можно лишь упрекнуть, что по цветовому охвату и яркости дисплей все-таки уступает Galaxy S9 или iPhone X.

Смартфон в работе

Процессор у P20 Pro очень шустрый. Работает быстро, Android — самый новый, потому проблем не возникает. Смартфон на восьмиядерном Kirin 970 позволил выдать 10-й результат в AnTuTu.

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Но это «десятое место» никак не влияет на игры. В играх все идет гладко на ультра-настройках. PUBG Mobile пошел на максималках без лагов. С первого раза получили ТОП-1. Особо помогла поддержка Dolby Atmos. Врагов было слышно издалека, звучание выстрелов отслеживалось просто. Но нагрев корпуса был ощутимым. Почти за 30 минут температура стала довольна заметной.

Интерфейс EMUI 8.1 выглядит приятно и довольно минималистично. Нагромождений настроек нет, все по своим местам.

Пожалуй, самая интересная функция – превращение смартфона в полноценный компьютер. USB type-C позволяет подсоединять переходники с HDMI и подключать монитор.

Обзор Huawei P20 Pro

С активированием режима Проекция на монитор выводится рабочий стол с папками и установленным браузером. Внешне очень похоже на Windows, так что, проблем с использованием не возникнет.

Обзор Huawei P20 Pro

Управлять курсором можно или с телефона, или подсоединив через переходник клавиатуру и мышку. Поиграть в сложные игры, где предусмотрено управление через телефон, не получится. Например, в PUBG mobile. Но там, где использование мышки возможно, играть вполне комфортно.

Камеры

Обзор Huawei P20 Pro

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Когда у большинства флагманов две камеры, Huawei выпустила смартфон с тремя камерами. Цветная камера с 40 Мп позволяет делать фото с разрешением 7296х5472 пикселей.

При этом у камеры довольно большой сенсор - 1/1.7 дюйма.

Вторая камера – на 20 Мп и имеет монохромный сенсор. Третья - на 8 Мп.

Такой микс камер нужен для того, чтобы объединять снимки. С первой матрицы берется цветовая насыщенность, со второй – черно-белый динамический диапазон. В итоге получается лучшая детализация.

Всего есть четыре режима разрешения. 40 Мп, 10 Мп, 7 Мп (1:1) и 7 Мп (18:9). По умолчанию стоит режим 10 Мп. В этом режиме 4 пикселя объединяются в один большой суперпиксель размером 2 мкм. Чем больше этот пиксель, тем больше света он захватит — и тем ярче будет фотография. Для сравнения: у Galaxy Note8 — 1,4 мкм, Google Pixel — 1,55 мкм, iPhone X — 1,22 мкм.

Отдельно стоит упомянуть про зум. В режиме 40 Мп он не работает. А при переключении на 10 Мп можно делать пятикратный гибридный зум, когда задействованы все три камеры, оптическая стабилизация и искусственный интеллект. Получается чистый от шумов, резкий снимок, увеличенный в пять раз.

Но увеличить можно и до 10, но уже при помощи цифрового зума.

К слову, камеры P20 Pro уже были названы лучшими среди смартфонов в рейтинге DxOMark.

С ночной съемкой не все так просто. В режиме Ночь ИИ стабилизирует картинку 3 секунды. Для человека это очень долго, снять резкий снимок без штатива нереально. Потому программа исправляет дрожание, делая снимок четче.

Вообще нейросеть, которая стоит на P20 Pro, довольно умна. Искусственный интеллект сам решает, что вы фотографируете. Например, безошибочно распознает и зелень, и животных. А если увидит человека - переключит на Портрет с размытием. Всего в телефоне около 500 сценариев.

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Нейросеть также помогают и со стабилизацией изображения. Когда снимаешь на пятикратном зуме, а изображение в кадре не двигается, хотя руки дрожат — это впечатляет. Но так бывает не всегда, в темноте картинка все-таки дергается, и легко получить смаз.

А, вот, фронтальная камера не особо впечатляет. Даже 24 заявленных Мп не дают хорошей детализации, а автоматические бьютификаторы иногда играют злую шутку.

Музыка

Здесь нет привычного 3,5-разъема. Потому можно использовать или Bluetooth-наушники, или подключать через Type-C. Гарнитура в комлекте выдает неплохой звук.

Обзор Huawei P20 Pro

Стереодинамики также хороши – выдается настоящее стерео с поддержкой Dolby Atmos.

Батарея

4000 мАч хватает на два дня умеренного пользования (серфинг, чтение, музыка) с включенным режимом энергосбережения. В настройках можно смотреть, какое приложение больше всего «жрет» аккумулятор и убирать их из памяти. Можно включить и Ультра-режим, в котором доступны системные приложения, а также можно добавить свои.

Обзор Huawei P20 Pro

У Huawei есть своя система быстрой зарядки, называется SuperCharge (4,5 В, 5 А). Сначала батарея заряжается супер-быстро, потом процесс замедляется.

Выводы

Huawei P20 Pro называют смартфоном с лучшей в мире камерой. Это признают и мировые эксперты, и пользователи. Компания обошла конкурентов в мобильной съемке. Но как обстоят дела с остальным?

Характеристики у P20 Pro сравнимы с флагманами 2018 года. Сказывается это и на цене. Пожалуй, именно цена может оттолкнуть пользователей. Но если вы хотите получить отличный смартфон с потрясающей камерой – обратите внимание именно на P20 Pro.