Это норма: В 2019 году флагманы Android будут иметь по 10 Гб памяти
Специалисты утверждают, что в этом году на рынке появится очень много моделей смартфонов, которые будут оснащена 10 ГБ оперативной памяти и даже более. Это неудивительно, так как на Lenovo уже представила смартфон Lenovo Z5 Pro GT с 12 ГБ ОЗУ.
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Если говорить конкретнее, то наблюдатели считают, что 10 ГБ оперативной памяти станут нормой для флагманских смартфонов из мира Android в 2019 году. Многие производители продолжат увеличивать объем оперативной памяти и дальше.
Несмотря на то, что смартфоны вот уже несколько лет являются очень производительными для выполнения абсолютного большинства задач, и это одна из причин, по которым продажи перестали расти, многие компании будут продолжать делать акцент на повышении производительности, а не на реальных инновациях.
Ожидается, что спрос на смартфоны не увеличится до того момента, как на рынке не появятся доступные модели, которые смогут работать в сетях пятого поколения. Также интересно будет посмотреть, смогут ли произвести долгожданную революцию смартфоны со сгибающимися экранами.
Напомним, ранее были названы самые быстрые оболочки для Android.
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