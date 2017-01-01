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Это норма: В 2019 году флагманы Android будут иметь по 10 Гб памяти

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В этом году никого не удивить такими объемами.
10 Гб в 2019 году должны стать нормой
10 Гб в 2019 году должны стать нормой
AndroidInsider.ru

Специалисты утверждают, что в этом году на рынке появится очень много моделей смартфонов, которые будут оснащена 10 ГБ оперативной памяти и даже более. Это неудивительно, так как на Lenovo уже представила смартфон Lenovo Z5 Pro GT с 12 ГБ ОЗУ.

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Если говорить конкретнее, то наблюдатели считают, что 10 ГБ оперативной памяти станут нормой для флагманских смартфонов из мира Android в 2019 году. Многие производители продолжат увеличивать объем оперативной памяти и дальше.

Несмотря на то, что смартфоны вот уже несколько лет являются очень производительными для выполнения абсолютного большинства задач, и это одна из причин, по которым продажи перестали расти, многие компании будут продолжать делать акцент на повышении производительности, а не на реальных инновациях.

Ожидается, что спрос на смартфоны не увеличится до того момента, как на рынке не появятся доступные модели, которые смогут работать в сетях пятого поколения. Также интересно будет посмотреть, смогут ли произвести долгожданную революцию смартфоны со сгибающимися экранами.

Напомним, ранее были названы самые быстрые оболочки для Android.

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Теги: флагман, Android, память
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