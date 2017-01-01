ZTE спрятала камеру в иконке смартфона
Компания ZTE запатентовала конструкцию смартфона, фронтальная камера в котором спрятана в экране — между иконками в верхней части дисплея. Отверстие (или область стекла, за которым размещен фотомодуль) размещено между иконкой, отображающей подключение к сети, и индикатором батареи. Ресурс LetsGoDigital опубликовал рендеры по мотивам патента.
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В документах описывается смартфон, который не только лишился привычной «селфи»-камеры, но и обычного разговорного динамика — звук будет предаваться через дисплей (такая технология существует и успешно применяется в LG G8 ThinQ и Samsung Galaxy A80).
Будет ли реализована указанная в патенте технология в ближайшее время, неизвестно. Последним на сегодняшний день флагманом ZTE является смартфон Axon 10 Pro, представленный еще на выставке MWC 2019.
Напомним, ранее сообщалось, что ZTE создает свой вариант гибкого смартфона.
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