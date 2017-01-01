ZTE прекращает выпуск смартфонов из-за санкций

Китайский производитель вынужден прекратить производство новых смартфонов из-за санкций США.

ZTE традиционно сильно зависит от продукции американских компаний. И большинство аналитиков были уверены, что введённый около месяца назад запрет на продажу ZTE продукции американских компаний крайне негативно отразится на бизнесе китайского производителя. Так и произошло.

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ZTE официально объявила о прекращении "основной операционной деятельности", что фактически означает, как минимум, частичное прекращение производства смартфонов. Хотя, конечно, это не означает моментальное прекращение продаж продукции ZTE, и гаджеты компании пока остаются в магазинах по всему миру. Но компания уже удалила свои смартфоны из официального онлайн-магазина и многих сторонних онлайн-площадок. А официальный сайт по гаджетам ZTE перенаправляет пользователей на корпоративный ресурс компании.



Санкции США запрещают американским компаниям продавать ZTE софт, технологии и аппаратные компоненты. А это означает, что ZTE лишилась не только операционной системы Android и официальных сервисов Google, но и чипсетов Qualcomm, которые устанавливаются в большинство смартфонов компании.

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Тем не менее, в самой ZTE подчеркивают, что у компании имеются достаточные финансовые ресурсы, и она продолжит выполнять свои коммерческие обязательства. Что касается дальнейших перспектив ZTE, то сейчас компания ведёт переговоры с американским правительством, рассчитывая ослабить или полностью избавиться от введённых санкций.