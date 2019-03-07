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ZTE создает свой вариант гибкого смартфона

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Изображения смартфона появились на рендерах.
Складной смартфон ZTE
Складной смартфон ZTE
letsgodigital

Еще в октябре 2017 года ZTE представила Axon M, который стал первым складным смартфоном. Правда устройство получило два отдельных дисплея вместо одного гибкого, которым оснащены недавно анонсированные Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. 

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Однако теперь компания также работает над своим вариантом смартфона с гибким дисплеем. Согласно LetsGoDigital, устройство от ZTE получит дизайн раскладушки, непохожий на устройства других производителей. В частности, верхняя часть смартфона будет заметно короче нижней, поэтому в сложенном состоянии будет заметна часть дисплея. Вероятно, на этой видимой части будут отображаться важные уведомления, оповещения о входящих звонках и так далее. 

Складной смартфон ZTE
Складной смартфон ZTE
letsgodigital

На задней панели смартфона будет находиться двойная камера с LED-вспышкой, а в верхней части задней панели можно заметить два отверстия, но пока неизвестно для чего они будут предназначены. Клавиши регулировки громкости и кнопка питания будут находиться на правой грани смартфона, порт и динамики - на нижней грани. К сожалению, на данный момент это все, что известно о будущем складном смартфоне ZTE. 

Напомним. ранее сообщалось, что ZTE прекращает выпуск смартфонов из-за санкций.

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Теги: ZTE, смартфон
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    07.03.2019, 19:03
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