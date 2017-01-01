Видео дня: Как бегут из Северной Кореи и Что было дальше

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Илья Соболев х Давидыч | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

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Гость приходит к комикам и рассказывает историю. Комики (Щербаков, Рептилоид, Тамби и Детков) должны угадать, что было дальше. Но ценится не правильный ответ, а смешной. Они же, все-таки, комики.

Как бегут из Северной Кореи

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Интервью реальных корейцев. Они покажут, как люди бегут из Северной Кореи через самую защищенную границу в мире, несмотря на то, что всю их семью, оставшуюся в КНДР, могу отправить в трудовой лагерь. Кто, как и за какие взятки при этом может выезжать из страны легально.

Напомним, днем ранее в тренды попали Почти идеальная страна и Егор Крид - Сердцеедка (Пародия).