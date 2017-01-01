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Видео дня: Презентация Apple 2019 и Егор Крид - В долгий путь

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В трендах - музыка и презентация Apple.

Презентация Apple 2019 - iPhone 11, Apple Watch 5 

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Онлайн-трансляция презентации Apple на русском языке набрала более чем 200 тысяч просмотров.

Какие новинки приготовила компания, и сколько будет стоить новый Айфон - смотри в видео.

Егор Крид - В долгий путь (1 раунд 17ib)

"До меня дошли слухи, что Егор Крид собрался сдать трек на первый раунд 17-го независимого баттла Хип-Хоп.Ру. Я подумал, а почему бы и нет! Написал и записал за сутки, прыгнул в “последний вагон“, ведь сегодня последний день сдачи треков)", - написал Крид под видео.

Напомним, днем ранее в тренды попали Топ-модель по-украински и МастерШеф.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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