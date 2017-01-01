Видео дня: Шахтер — Манчестер Сити и Реальная жизнь в Северной Корее
Шахтёр — Манчестер Сити. Обзор матча
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В среду, 18-го сентября, в Харькове состоялся первый матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер принимал Манчестер Сити. "Горняки" уступили "горожанам" со счетом 3:0. Команды играли в открытый футбол, однако поединок полностью был под контролем гостей поля.
Реальная жизнь в Северной Корее / Ложь и правда Ким Чен Ына
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