Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Шахтер — Манчестер Сити и Реальная жизнь в Северной Корее

Комментариев: 0
В трендах - спорт и тревел-блог.

Шахтёр — Манчестер Сити. Обзор матча

Читай также: Видео дня: Xiaomi Redmi Note 7 и Лютые приколы

В среду, 18-го сентября, в Харькове состоялся первый матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер принимал Манчестер Сити. "Горняки" уступили "горожанам" со счетом 3:0. Команды играли в открытый футбол, однако поединок полностью был под контролем гостей поля.

Реальная жизнь в Северной Корее / Ложь и правда Ким Чен Ына 

Читай также: Видео дня: Бой Нурмагомедов против Порье и Свобода слова

Этот выпуск из страны, при въезде в которую нужно отдирать этикетки с бутылок Кока-Колы, в этой стране каждый компьютер нужно регистрировать в полиции - правоохранители раз в 2 месяца приходят и отсматривают историю операций, в деревнях до сих пор ездят машины на дровах, местные жители на полном серьезе мечтают побывать в ГДР и Чехословакии - странах, которых нет уже почти 30 лет, про президента в государственных газетах пишут, что он предсказывает погоду, а если вы снимите со стены табличку с государственным лозунгом, вас могут не просто наказать, а реально посадить в тюрьму.

Напомним, днем ранее в тренды попали Распаковка iPhone 11 Pro и В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь