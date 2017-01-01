Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Швейцария. Почти идеальная страна и Егор Крид - Сердцеедка (Пародия)

Комментариев: 0
В тренде - пародия и тревел-шоу.

Швейцария. Почти идеальная страна. Большой Выпуск

В новом выпуске блогер Антон Птушкин побывал в Швейцарии. Это самая спокойная, безопасная и нейтральная страна. В видео можно увидеть, как делают местный сыр, побывать в самом длинном туннеле в мире и посмотреть на самую сказочную деревню.

ЕГОР КРИД - СЕРДЦЕЕДКА (ПАРОДИЯ)

На канале "Четкий паца" выложили видео пародию на клип Егора Крид "Сердеедка", которое уже успело набрать более 2,31 миллиона просмотров.

Читай также: Видео дня: Холостяк 9 и пародия на FACE - ЮМОРИСТ

По сюжету клипа, мать звонит своей 16-летней дочери и говорит, что останется на работе, а сама едет к подруге в караоке. Тем временем дочь берет подружку и отправляется в клуб. Позже мать вместе со своей подругой отправляется на дискотеку, где знакомится с таксистом, представившимся бизнесменом.

Отойдя "припудрить носик", женщина возвращается и видит своего избранника с другой, которая оказывается ее дочерью. Дочь и мать уличают друг друга в обмане, а таксист требует с юной девушки деньги за оплату услуг такси, которые она ему так и не отдала в момент поездки в клуб.

Напомним, днем ранее в тренды попали Ревизор во Львове и Топ-модель по-украински.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь