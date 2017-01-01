Видео дня: Швейцария. Почти идеальная страна и Егор Крид - Сердцеедка (Пародия)

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Швейцария. Почти идеальная страна. Большой Выпуск

В новом выпуске блогер Антон Птушкин побывал в Швейцарии. Это самая спокойная, безопасная и нейтральная страна. В видео можно увидеть, как делают местный сыр, побывать в самом длинном туннеле в мире и посмотреть на самую сказочную деревню.

ЕГОР КРИД - СЕРДЦЕЕДКА (ПАРОДИЯ)

На канале "Четкий паца" выложили видео пародию на клип Егора Крид "Сердеедка", которое уже успело набрать более 2,31 миллиона просмотров.

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По сюжету клипа, мать звонит своей 16-летней дочери и говорит, что останется на работе, а сама едет к подруге в караоке. Тем временем дочь берет подружку и отправляется в клуб. Позже мать вместе со своей подругой отправляется на дискотеку, где знакомится с таксистом, представившимся бизнесменом.

Отойдя "припудрить носик", женщина возвращается и видит своего избранника с другой, которая оказывается ее дочерью. Дочь и мать уличают друг друга в обмане, а таксист требует с юной девушки деньги за оплату услуг такси, которые она ему так и не отдала в момент поездки в клуб.

Напомним, днем ранее в тренды попали Ревизор во Львове и Топ-модель по-украински.