Видео дня: Однажды под Полтавой и "Прожарка" Павла Воли.

В тренде - ТВ-сериал и прожарка.

Однажды под Полтавой

Читай также: Видео дня: Новый клип LITTLE BIG и Зеленский в фонтане

Юрчик и Яринка уже четыре месяца не могут придумать имя для своего малыша. Яринке нравится имя Василий, а Юре - величественные имена: Любомир, Аскольд. Поэтому супруги не могут отпраздновать рождение сына, ведь как гости будут говорить тосты новорожденному? У кума наступили тяжелые времена, потому что с рождением сына Юрчик перестал составлять ему компанию для посиделок с алкашкой.

"Прожарка" Павла Воли

Читай также: Видео дня: Бой Нурмагомедов против Порье и Свобода слова

Это особый выпуск, потому что в роли прожарщиков впервые собралась звёздная команда юмористов и впервые передача была показана в эфире ТНТ. Гостем стал не кто иной, как Павел "Снежок" Воля. Гламурный подонок в прошлом и Павел Алексеевич Воля в настоящем. Он стебался над звёздами задолго до того, как это стало мейнстримом на YouTube. Но теперь он сам - звезда, которую давно пора хорошенько прожарить.

Напомним, ранее в тренды попали Аталанта — Шахтер и 5 способов переработать мусор дома.