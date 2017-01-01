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Видео дня: Однажды под Полтавой и "Прожарка" Павла Воли.

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В тренде - ТВ-сериал и прожарка.

Однажды под Полтавой

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Юрчик и Яринка уже четыре месяца не могут придумать имя для своего малыша. Яринке нравится имя Василий, а Юре - величественные имена: Любомир, Аскольд. Поэтому супруги не могут отпраздновать рождение сына, ведь как гости будут говорить тосты новорожденному? У кума наступили тяжелые времена, потому что с рождением сына Юрчик перестал составлять ему компанию для посиделок с алкашкой.

"Прожарка" Павла Воли

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Это особый выпуск, потому что в роли прожарщиков впервые собралась звёздная команда юмористов и впервые передача была показана в эфире ТНТ. Гостем стал не кто иной, как Павел "Снежок" Воля. Гламурный подонок в прошлом и Павел Алексеевич Воля в настоящем. Он стебался над звёздами задолго до того, как это стало мейнстримом на YouTube. Но теперь он сам - звезда, которую давно пора хорошенько прожарить.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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