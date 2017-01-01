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Видео дня: Аталанта — Шахтер и 5 способов переработать мусор дома

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В тренде - спорт и лайфхаки.

5 СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТАТЬ МУСОР ДОМА

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В этом видео будут не лайфхаки, не самоделки. Частично, конечно это присутствует, но тут собраны советы по переработке мусора. Здесь есть 5 идей, как переработать отходы дома.

Аталанта — Шахтар

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Обе команды вышли на поле легендарного Джузеппе Меацца в поисках реванша после неудачных дебютных поединков в Лиге чемпионов 2019/20. Шахтер был разгромлен Манчестер Cити, Мораес обесценил шедевры Тайсона, Зинченко получил положительный знак перед собственными болельщиками, тогда как Аталанта потерпела сокрушительное поражение в выездном матче против Динамо Загреб – 0:4 в Загребе.

Напомним, ранее в тренды попали топ-модель по-украински. Сезон 3 и МастерШеф 9 сезон.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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