Видео дня: Бой Нурмагомедов против Порье и Свобода слова

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Бой Хабиб Нурмагомедов против Дастина Порье

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На канале TRUE GYM вышел ролик про бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье. В видео вошли лучшие моменты и обзор боя.

Ролик за один день посмотрели более 4 млн раз.

Свобода слова Савіка Шустера за 6.09.2019

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Гостями первого эфира Свобода cлова Савика Шустера стали известные политики и эксперты: председатель Офиса Президента Украины Андрей Богдан, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко, заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев, сопредседатель фракции политической партии «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко, народный депутат, представитель объединенных националистов Андрей Белецкий, юрист Марина Ставнийчук, экс-народный депутат Украины Антон Геращенко.

Напомним, ранее в тренде попали Хата на тата 8 сезон и Дорогая, мы убиваем детей (Пародия).