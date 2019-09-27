Видео дня: Топ-модель по-украински. Сезон 3 и МастерШеф 9 сезон

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Топ-модель по-украински. Сезон 3. Выпуск 5 от 27.09.2019

На прошлой неделе проект покинули аж три девушки… Эксперты становятся более непредсказуемыми, а испытания для остальных 13 участниц – сложнее. Смогут ли модели выдержать большую нагрузку по всем фронтам?

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Ведущая Топ-модель по-украински 2019 Алла Костромичева в 5 выпуске объявит старт новой недели, которая будет посвящена созданию портфолио. Модельный бизнес требует четкого соблюдения правила: новая внешность – новое портфолио. А так как девушки на прошлой неделе кардинально перевоплотились, им просто необходимо создать свежие фотографии. Посмотрим, у кого из 13 моделей получится сделать это безупречно!

Пятая неделя реалити – необычные образы. Участницы забудут о повседневных луках. Более того, своими безумными заданиями эксперты заставят девушек разрушить стереотипность моды! Моделей ждут причудливое позирование, первый модный показ от украинского кутюрье, вспышки пяти фотокамер и настоящая дискотека 80-х. Оставайся с нами – смотри онлайн Топ-модель по-украински 3 сезон 5 выпуск от 27.09.2019 и первым узнай все подробности.

МастерШеф 9 сезон. Выпуск 5 от 27.09.2019

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16 участников, одна живая нутрия и панкейки вместо капкейков. Сегодняшний эпизод приготовил для вас немало сюрпризов. Самый ожидаемый из них – это появление участников Мастер Шеф Профессионалы Александра Абрамова, Юрия Негрича и Константина Лайпакова. Узнайте, какую роль сыграют знаменитые повара в судьбах участников – смотрите шоу МастерШеф-9 выпуск 5 от 27.09.2019.

Напомним, днем ранее в тренды попали Эксы. Сезон 2. Выпуск 2 и 13 лайфхаков для рисования.