Видео дня: Гигантский сэндвич и Варвара Кошевая в Голосе. Дети
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Я СДЕЛАЛ ГИГАНТСКИЙ СЭНДВИЧ ВЕСОМ 233 КИЛОГРАММА
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Блогер vanzai приготовил гигантский сэндвич весом в 233 килограмма.
Благодаря этому видео он набрал почти 2 млн просмотров за три дня.
Варвара Кошевая – “Call Out My Name“
Варвара Кошевая из команды Jamala исполнила песню “Call Out My Name“ The Weeknd в 6 эфире 5 сезона Голос. Дети.
Напомним, днем ранее в тренды попали исчезновение 11-летней Даши и 100 сообщений звездам.
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