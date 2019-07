Видео дня: Гигантский сэндвич и Варвара Кошевая в Голосе. Дети

В тренде - ТВ-шоу и эксперимент.

Я СДЕЛАЛ ГИГАНТСКИЙ СЭНДВИЧ ВЕСОМ 233 КИЛОГРАММА

Блогер vanzai приготовил гигантский сэндвич весом в 233 килограмма.

Благодаря этому видео он набрал почти 2 млн просмотров за три дня.

Варвара Кошевая – “Call Out My Name“

Варвара Кошевая из команды Jamala исполнила песню “Call Out My Name“ The Weeknd в 6 эфире 5 сезона Голос. Дети.

Напомним, днем ранее в тренды попали исчезновение 11-летней Даши и 100 сообщений звездам.

