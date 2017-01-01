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Видео дня: Гигантский сэндвич и Варвара Кошевая в Голосе. Дети

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В тренде - ТВ-шоу и эксперимент.

Я СДЕЛАЛ ГИГАНТСКИЙ СЭНДВИЧ ВЕСОМ 233 КИЛОГРАММА

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Блогер vanzai приготовил гигантский сэндвич весом в 233 килограмма. 

Благодаря этому видео он набрал почти 2 млн просмотров за три дня.

Варвара Кошевая – “Call Out My Name“

Варвара Кошевая из команды Jamala исполнила песню “Call Out My Name“ The Weeknd в 6 эфире 5 сезона Голос. Дети. 

Напомним, днем ранее в тренды попали исчезновение 11-летней Даши и 100 сообщений звездам.

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Теги: видео, видео дня, тренды Youtube
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