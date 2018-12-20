Видео дня: THE HARDKISS - Коханці и Топ-модель по-украински

В тренде - клип и ТВ-шоу.

Топ-модель по-украински.Выпуск 16. 2 сезон

В 16 выпуске «Топ-модель по-украински» от 14.12.2018 участники отправились в Грецию. Но эксперты не дали моделям расслабиться. Вместо отдыха на пляже их ждала фотосессия в образах мифологических чудовищ, прием гостей, съемка в fashion-видео, ради которой некоторым участникам пришлось впервые сесть за руль.

THE HARDKISS - Коханці

Новый клип группы The Hardkiss на песню Коханці набрал за два дня почти 200 тысяч просмотров.

Для съемок клипа группа построила целый город, по котому хаотично бродят десятки людей - "бывших любовников, каждый из которых травмирован прошлыми отношениями". Режиссер клипа - креативный и музыкальный продюсер группы Вал Бебко, а оператор - Ярослав Пилунский, с которым группа работала над видео "Мелодія" и "Organ".

Напомним, днем ранее в тренды попали пародия на Детство и Ревизор в Одессе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.