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Видео дня: THE HARDKISS - Коханці и Топ-модель по-украински

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В тренде - клип и ТВ-шоу.

Топ-модель по-украински.Выпуск 16. 2 сезон

В 16 выпуске «Топ-модель по-украински» от 14.12.2018 участники отправились в Грецию. Но эксперты не дали моделям расслабиться. Вместо отдыха на пляже их ждала фотосессия в образах мифологических чудовищ, прием гостей, съемка в fashion-видео, ради которой некоторым участникам пришлось впервые сесть за руль.

THE HARDKISS - Коханці

Новый клип группы The Hardkiss на песню Коханці набрал за два дня почти 200 тысяч просмотров. 

Для съемок клипа группа построила целый город, по котому хаотично бродят десятки людей - "бывших любовников, каждый из которых травмирован прошлыми отношениями". Режиссер клипа - креативный и музыкальный продюсер группы Вал Бебко, а оператор - Ярослав Пилунский, с которым группа работала над видео "Мелодія" и "Organ".

Напомним, днем ранее в тренды попали пародия на Детство и Ревизор в Одессе.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube, The Hardkiss
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
аркуда    20.12.2018, 11:50
Оценка:  +1
аркуда
Юлия и ребята браво! Горжусь Вами.
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