Видео дня: Эксы. Сезон 2. Выпуск 2 и 13 лайфхаков для рисования

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13 лайфхаков для рисования

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Что ты знаешь о рисовании? Наверняка тебе сразу представились карандаши и фломастеры, или кисти и краски… Как банально! Сегодня блогеры из Трум Трум предлагают тебе прокачать художественные навыки с помощью рисования подручными средствами!

Эксы. Сезон 2. Выпуск 2 от 27.09.2019

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Слушать и быть услышанным в ответ – вот что важно для гармоничных и доверительных отношений. Во втором выпуске герои проекта Эксы 2019 получат возможность проверить, насколько хорошо они понимают друг друга. В первом испытании парам придется общаться языком стихов и цветов: парни должны будут сочинить четверостишия и создать уникальные букеты, по которым их смогут узнать девушки. Во втором испытании 2 выпуска от 27.09.2019 реалити Эксы девушки научатся доверять возлюбленным в выборе одежды. Финальное же испытание станет самым тяжелым за весь эпизод. Детские травмы, отношение к деньгам и секс-фантазии – темы, на которые эксы будут вынуждены поговорить друг с другом. Иначе на одного их них выльются отходы.

Напомним, ранее в тренды попали j-hope 'Chicken Noodle Soup и Кубок Чемпионов Лиги Смеха.