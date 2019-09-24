Ученые выяснили, как мозг стирает сновидения

Группа клеток в головном мозге препятствует хранению сновидений.

Японские исследователи из Нагойского университета и Университета Хоккайдо провели исследования на мышах, в ходе которых одной группе во время фазы быстрого сна активизировали клетки меланин-концентрирующего гормона. В результате животные хуже узнавали ранее изученное, а мыши, у которых клетки МСН, наоборот, были выключены, показали лучшие результаты тестов на память. Во время эксперимента учёные уделили особое внимание работе гипоталамуса как центра контроля многих гормонов и вегетативных функций.

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Именно в гипоталамусе расположены клетки, которые производят меланин-концентрирующий гормон, который отвечает за аппетит и участвует в регуляции фазы сна. Таким образом, резюмировали японские учёные, забывание сновидений является активным процессом, а не просто чем-то пассивным, что происходит как бы само собой. Активная деятельность группы клеток меланин-концентрирующего гормона препятствует хранению сновидений, и в результате мы забываем о них.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые описали механику ночных кошмаров.