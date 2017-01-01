Facebook создает умные очки, которые заменят смартфон

Управлять очками можно при помощи голоса.

Компания Facebook отлично себя чувствует на рынке социальных сетей, но вот с аппаратным обеспечением у неё пока не получается. В своё время смартфоны, выпущенные специально для Facebook, провалились в продаже, а об успехах смарт-дисплеев Portal что-то пока также ничего не слышно.

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Но компания не теряет надежд. Как сообщает источник, Facebook работает над проектом Orion, в рамках которого занимается разработкой умных очков. Причём это якобы будут очки, которые заменят смартфон, а не выступят его компаньоном.

Управлять очками можно будет посредством голосовых команд. Кроме того, Facebook также работает над «кольцевым» устройством Agios, которое может стать альтернативным модулем управления для очков. Пока неясно, что это, но можно предположить, что речь о кольце или браслете.

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Сейчас Facebook нацелена на выпуск устройства в период с 2023 по 2025 год, но пока никаких гарантий на этот счёт нет. На самом деле несложно заметить, что крупные игроки рынка IT рассматривают очки, как один из вариантов следующего этапа развития личного мобильного устройства, но из-за ряда особенностей, присущих этому форм-фактору, вряд ли именно очки смогут заменить смартфоны.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei показала неотличимые от настоящих умные очки.