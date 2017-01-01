Google выпустила финальную версию Android 10

Скоро обновление получат пользователи смартфонов Google и других производителей.

Компания Google представила релизную версию мобильной операционной системы Android 10. Помимо смены названия, новейшая ревизия «зелёного робота» обзавелась множеством новых функций — от смены метода навигации до значительных изменений настроек конфиденциальности и продвинутых возможностей работы с уведомлениями. Воспользоваться всеми преимуществами новой прошивки владельцы некоторых смартфонов могут уже сегодня.

Обновлённая навигация

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Одним из ключевых изменений интерфейса мобильной ОС стала система жестовой навигации. На смену экранным кнопкам пришла тонкая белая линия в нижней части дисплея. Быстрый свайп вверх выполняет функцию возврата на домашний экран, а медленный открывает экран обзора.

Свайп вправо возвращает пользователя к последнему открытому приложению, а для перехода назад пользователи теперь могут проводить пальцем по левому или правому краю дисплея. Для пользователей, которые не готовы перейти на управление жестами, Google предписывает OEM-производителям сохранять трёхкнопочную навигацию в интерфейсе смартфонов.

Тёмная тема

Android 10 9to5google.com

Тёмный интерфейс оформления теперь доступен на системном уровне и применяется ко всем элементам операционной системы, включает меню настроек и панель уведомлений. Быстрое переключение в Dark Mode доступно и для многих фирменных приложений Google, которые будут автоматически запоминать настройки интерфейса по умолчанию.

Умные ответы

Android 10 9to5google.com

Функция Smart Reply также вышла на системный уровень — все уведомления о входящих сообщениях содержат готовые варианты ответов или предложение о действии. Если текст содержит адрес веб-страницы или реального здания, Android 10 предложит открыть соответствующее приложение для его просмотра, а сообщения с кодами двухфакторной аутентификации можно будет легко скопировать с помощью специальной экранной кнопки.

Конфиденциальность

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В системном меню пользователь может отредактировать настройки рекламы и настроить приложениям доступ к службам геолокации только на время их использования. На экран также будут выводиться периодические напоминания, когда приложение получает доступ к местоположению смартфона в фоновом режиме.

Для более эффективной доставки ключевых обновлений безопасности и конфиденциальности без фактической прошивки устройства Google представила функцию Project Mainline. Обновления системы теперь загружаются так же, как обычные приложения, через Google Play.

Косметические изменения

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На экране блокировки больше не отображается обложка альбома при фоновом воспроизведении. В режиме Always on Display на дисплей выводится полное название песни и исполнителя

Появилась функция предварительного просмотра изображений или URL-адреса, к которому предоставляется общий доступ

В версии Google Camera 6.3 переключатель ночного режима съёмки перенесён из вкладки «Дополнительно» в основной интерфейс для быстрого доступа

Если дисплей смартфона сменил ориентацию при отключённой функции автоповорота, система выведет на экран виртуальную кнопку в левом нижнем углу для одноразового переключения/





Режим фокусировки

Функция «цифрового благополучия» позволяет блокировать определённые приложения и уведомления, чтобы свести к минимуму отвлечение внимания пользователя. Таймеры, ограничивающие использование приложений, теперь можно применять и к заданным веб-сайтам в браузере Chrome. На данный момент эти функции требуют участия в бета-тестировании Digital Wellbeing.

Появился режим «тихих» уведомлений, при активации которого оповещения не появляются на экране блокировки и не уведомляют о своём поступлении звуковым сигналом.

Android 10 уже доступна для всех смартфонов линейки Google Pixel. Пользователи, которые ещё не получили апдейт «по воздуху», могут вручную установить новую версию ОС через меню проверки обновлений ПО.

Напомним, ранее сообщалось, что в марте стартовало бета-тестирование Android 10.