Стартует бета-тестирование Android 10

Тестирование начинается с 11 марта.

Android Q будет доступен для тестирования с 11 марта ixbt.com

Принять участие в бета-тестировании операционной системы Android 10 смогут пользователи самых разных моделей смартфонов, тогда как в прошлом году подключили только владельцев Google Pixel, Essential PH-1, Nokia 7 Plus, OnePlus 6, Oppo R15 Pro, Sony Xperia XZ2, Vivo X21 и Xiaomi Mi MIX 2S.

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Следующей информацией поделился заслуживающий доверия инсайдер Мишаал Рахман (Mishaal Rahman), руководитель авторитетного ресурса XDA Developers. Он утверждает, что датой начала бета-тестирования значится 11 марта 2019, то есть сегодня.

Предположительно, официальный анонс состоится в течение следующих нескольких часов. В любом случае, выход финальной версии Android 10 состоится только в августе этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что секретная замена Android оказалась масштабной операционкой.

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