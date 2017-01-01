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В Android 10 появится откат приложений

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Если новое приложение плохо работает, можно будет установить предыдущую версию.
Android Q получит возможность отката приложений
Android Q получит возможность отката приложений
akket.com

В сети появилась информация о крайне нужном и полезном новшестве в Android 10.0 Q, то есть новой ОС.

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Как сообщают разработчики с форума XDA, в руки которых попала первая тестовая сборка новейшей операционной системы для смартфонов, она содержит в себе специальный алгоритм, которого нет в iOS и любых других платформах для мобильных устройств. Суть его работы сводится к тому, что если вдруг после установки обновления для какого-то приложения оно в силу различных причин перестало работать, то есть запускаться, программное обеспечение в Android 10.0 Q автоматически откатит данное приложение на более старую версию, которая полноценно работала до этого момента.

Происходить все это будет автоматически, то есть пользователю нужно будет лишь при вылете приложения дать согласие на загрузку более старой версии. Активировать новшество удастся в меню настроек, выбрав наиболее подходящий для себя вариант. Скорее всего, такое нововведение будет касаться только приложений, загруженных из Google Play, а не из сторонних источников. В настоящее время пользователи испытывают нехватку такой возможности, потому что довольно часто новые версии какого-либо приложения, либо же игры, работают далеко не так стабильно, как более старые.

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Помимо улучшения пользовательского опыта, операционная система Android 10.0 Q за счет такой возможности будет мотивировать разработчиков сразу создавать качественное ПО и тщательно его тестировать перед релизом, ведь иначе пользователи попросту смогут откатываться на более ранние его версии, а это может негативно сказаться на репутации разработчика. При этом при возвращении к более старой версии приложения все личные данные будут сохраняться, а процедура отката на займет более 30 секунд при наличии доступа к быстрому мобильному интернету.

Напомним, ранее сообщалось, что в Google пообещали подтянуть безопасность Android до уровня iOS.

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Теги: Android, Android Q, Google
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