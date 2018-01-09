Обновление Windows приводит к сбою в работе компьютеров

Патч выводит из строя некоторые ПК на базе AMD.

Компания Microsoft выпустила внеочередные обновления безопасности, исправляющие опасные уязвимости Meltdown и Spectre, которые затрагивают почти все процессоры, выпущенные с 1995 года.

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Как сообщает securitylab.ru, компания не планировала выпускать обновления до следующей недели, однако была вынуждена опубликовать исправления после того, как исследователи из команды Google Project Zero обнародовали информацию об уязвимостях.

Но вскоре после релиза пользователи начали сообщать о проблемах в работе устройств на базе процессоров AMD, в частности Athlon, после установки патча KB4056892.

Напомним, процессоры AMD уязвимы только к атакам Spectre, но не Meltdown. Последняя позволяет повысить привилегии на системе и из пространства пользователя прочитать содержимое любой области памяти, в том числе память ядра и чужой памяти в системах паравиртуализации (кроме режима HVM) и контейнерной изоляции. Хотя Spectre также позволяет повысить права и получить данные приложения, запущенного другим пользователем, прочитать память ядра с ее помощью нельзя. Проэксплуатировать уязвимости может любой пользователь с возможностью выполнения кода на системе.

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На форуме компании Microsoft несколько пользователей пожаловались, что патч KB4056892 выводит из строя некоторые ПК на базе AMD, после его установки система перестает загружаться, а на экране отображается загрузочная заставка-логотип Windows.

"У меня AMD Athlon 64 X2 6000+ , материнская плата Asus, после установки KB4056892 система не загружается, просто отображается логотип Windows без анимации и ничего больше. После несколько неудачных попыток загрузки система откатывает патч и отображает ошибку 0x800f0845. К сожалению, отключить автоматическое обновление без изменения групповых политик достаточно сложно, так что установка и откат обновления происходит снова и снова", - рассказал один из пользователей.

Инженеры Microsoft пока никак не прокомментировали ситуацию.