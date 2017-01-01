Статистика: Владельцы iPhone чаще переходят на Android

Все больше пользователей меняют свои смартфоны.

Компания Apple регулярно отчитывается о росте продаж своих гаджетов, но сухие цифры отчётов не всегда показывают реальный баланс сил на рынке смартфонов. Американский ретейлер BankMySell провёл опрос среди «перебежчиков» между iOS и Android — и ситуация сложилась не в пользу iPhone.

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По данным источника, показатель лояльности пользователей смартфонов Apple к бренду в 2019-м достиг исторического минимума. По результатам опроса 38 000 человек эта цифра оказалась на 15,2% ниже, чем годом ранее — 26% пользователей iPhone X предпочли отказаться от гаджета в пользу Android-устройства. Среди владельцев смартфонов Samsung на iPhone перешло лишь 7,7% пользователей.

По утверждению ретейлера, лояльность опрошенных клиентов к iPhone достигла самой низкой отметки с 2011 года и составила 73% в текущем году. Схожие отчёты опубликовали аналитические компании Kantar Group и Gartner, отметившие, что во втором квартале 2019-го лишь 36% продаж смартфонов в США пришлось на продукцию Apple — это на 2,4% ниже прошлогодних показателей. В качестве возможной причины падения спроса на айфоны эксперты назвали отсутствие инноваций в новых поколениях флагманов купертиновского бренда.

Напомним, ранее сообщалось, что женщины предпочитают iPhone, мужчины — Android.