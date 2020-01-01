День в истории: 2 сентября - Рождение Интернета и ядерная угроза

В этот день, 2 сентября, произошли такие события.

День рождения Фредерика Содди

Фредерик Содди indicator.ru

Фредерик Содди родился 2 сентября 1877 года в Истборне. В 1896 году он окончил Оксфордский университет. С 1900 по 1902 годы работал в университете Макгилла под руководством Э.Резерфорда. После этого год – под руководством У.Рамзая в Лондонском университете.

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С 1904 года Содди сначала преподает в университете Глазго, затем становится профессором университетов в Абердине и Оксфорде. В 1910 году он становится членом Лондонского королевского общества, а в 1921 году - лауреатом Нобелевской премии по химии. С 1924 года - иностранный член-корреспондент Академии Наук СССР.

Содди внес огромный вклад в современные учения об атоме и атомной энергии, предложив совместно с Резерфордом теорию радиоактивного распада. В своих работах они установили, что радиоактивный распад протекает по закону, описывающему ход мономолекулярной реакции.

В 1913 году Содди и К.Фаянс независимо друг от друга сформулировали правило смещения. Это правило позволило предсказать место элемента–продукта радиоактивного распада в периодической системе.

В 1915 году Фредерик Содди экспериментальным путем доказал, что радий образуется из урана. В честь ученого назван минерал соддит (силикат урана).

Умер Фредерик Содди 22 сентября 1956 года в Брайтоне.

Ученые написали письмо президенту США о ситуации в атомной энергетике

Ученые написали письмо президенту США о ситуации в атомной энергетике atomicexpert.com

2 сентября 1939 года, на следующий день после начала Второй мировой войны, нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн по просьбе группы европейских эмигрантов-физиков, в числе которых были в том числе и Лео Сциллард и Эдвард Теллер, подписал письмо на имя президента США Франклина Делано Рузвельта, в котором содержалось предложение начать работы по созданию ядерного оружия.

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В послании физиков содержалась информация о том, что на базе специальной переработки урана можно получить новый важный источник энергии, который мог быть использованным для создания исключительно мощных бомб нового типа.

Авторы письма, встревоженные наличием аналогичных проектов разрабатывавшихся в только что развязавшей войну нацистской Германии, призвали американское правительство использовать весь научный и военно-промышленный потенциал Соединенных Штатов для того, чтобы опередить гитлеровцев в создании нового оружия колоссальной разрушительной силы.

Письмо попало к Рузвельту 11 октября 1939 года. Ответом стала известная фраза президента: «Это требует действий!». В результате был создан «Урановый комитет» и выделено 6000 долларов на первые эксперименты. Практическая реализация проекта, получившего кодовое название «Манхэттенский», началась 6 декабря 1941 года, за день до нападения германского союзника Японии на Пёрл-Харбор и вступления США во Вторую мировую войну.

Один из «дней рождения Интернета»

ARPANET allthatsinteresting.com

Принципы, по которым строится Интернет, впервые были применены в сети ARPANET, созданной в 1969 году по заказу американского агентства DARPA.

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В 1967 году Ларри Робертс (Lawrence G.Roberts) предложил связать между собой компьютеры ARPA. Начинается работа над созданием первой интернет-сети ARPANet. Между Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе (UCLA, University of California, Los Angeles), Стэнфордским исследовательским институтом (Stanford Research Institute), Калифорнийским университетом в Санта-Барбаре (University of California, Santa Barbara) и университетом штата Юта (Utah State University) прокладывается специальный кабель связи. Группа специалистов Фрэнка Харта (Frank Hart) из BBN приступила к решению технических проблем по организации сети ARPANET.

Разработка такой сети была поручена Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе, Стэнфордскому исследовательскому центру, Университету Юты и Университету штата Калифорния в Санта-Барбаре. Компьютерная сеть была названа ARPANET (англ. Advanced Research Projects Agency Network), и в 1969 году в рамках проекта сеть объединила четыре указанных научных учреждения. Работы финансировались из бюджета Министерства обороны США. Затем сеть ARPANET начала активно расти и развиваться, её начали использовать учёные из разных областей науки.

Первый сервер ARPANET был установлен 2 сентября 1969 года в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес). Компьютер Honeywell DP-516 имел 24 Кб оперативной памяти.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый научно-фантастический фильм и рождение Легасова.