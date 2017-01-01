День в истории: Первый научно-фантастический фильм и рождение Легасова

В этот день, 1 сентября, произошли такие события.

Состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма «Путешествие на Луну»

Полет на Луну Кадр из фильма

1 сентября 1902 года во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну» (фр. Le Voyage dans la Lune) по мотивам произведения Жюля Верна режиссера Жоржа Мельеса. Этот фильм длительностью 21 минуту стал одним из самых знаменитых работ режиссера.

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На страницах энциклопедий, посвященных истории кинематографа, всегда можно увидеть имя Жоржа Мельеса (фр. Georges Méliès, 1861-1938) – мага и фокусника, актера и режиссера, изобретателя и первооткрывателя. Ему обязаны своим появлением жанры кинофантастики и ужасов; он снимал документальные фильмы и волшебные сказки, сюрреалистические феерии и приключенческие ленты, которые не утратили своего обаяния и по сей день.

Познакомившись с изобретением братьев Люмьер, Жорж Мельес немедленно начал обогащать это изобретение, придумывая всевозможные постановочные трюки. В частности, он является автором знаменитой в свое время миниатюры, в которой в одном кадре у человека голова была, а в другом – отсутствовала. Возникало ощущение, что голову человеку отрубают буквально на глазах у зрителя. Это производило шокирующее впечатление, и современники прозвали Мельеса, увлекавшегося, помимо всего прочего, разного рода оккультизмами и мистификациями, Мефистофельесом, скомбинировав имя режиссера и имя известного мифологического персонажа.

Широкое признание пришло к Мельесу в 1928 году. Его вклад в кино был наконец оценен; Чарли Чаплин назвал его «алхимиком света», Д.У.Гриффит сказал: «Я обязан ему всем». В 1931 году Мельес получил орден Почетного Легиона.

Режиссер закончил свои дни в пансионе для престарелых актеров, до конца жизни надеясь вновь вернуться к творчеству. Если Люмьеры положили начало реалистическому направлению в кинематографе, используя свое изобретение лишь для документальной съемки сцен из жизни, то Мельес ввел в кино вымысел, фантазию и воображение.

День рождения Валерия Легасова

Валерий Легасов chornobyl.com.ua

Валерий Алексеевич Легасов родился 1 сентября 1936 года в Туле, в семье служащих. В 1954 году окончил с золотой медалью московскую среднюю школу № 56 (сегодня носящую его имя) и поступил на физико-химический факультет Московского химико-технологического института (МХТИ) имени Д.И. Менделеева, который готовил специалистов, главным образом исследователей, для работы в области атомной промышленности.

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После получения диплома в 1961 году Валерий уехал работать в Сибирь, где участвовал в пуске и работе одного из радиохимических заводов Томской области. Но вскоре вернулся в Москву и продолжил обучение – в 1964 году закончил аспирантуру при институте атомной энергии им. И.В. Курчатова, защитил кандидатскую диссертацию. В 1972 году после защиты докторской диссертации Легасов был назначен заместителем директора Института атомной энергии им. И.В. Курчатова по научной работе, а с 1983 года и до конца своей жизни он занимал пост первого заместителя директора данного института.

Ещё в 1976 году за успехи в создании нового направления химической науки и технологии – синтеза соединений благородных газов – он был удостоен Государственной премии СССР. В 1981 году избран действительным членом Академии наук СССР, а в 1984 году за цикл работ по изучению применения соединений благородных газов и других фторсодержащих соединений в специальных областях науки и техники стал лауреатом Ленинской премии.

Также в 1978-1983 годах Легасов был профессором МФТИ, а с 1983 года и до момента ухода из жизни работал на химическом факультете МГУ, заведовал кафедрой радиохимии и химической технологии.

Научные интересы Валерия Алексеевича – учёного с мировым именем – касались области использования ядерно-физических и плазменных методов для синтеза и исследования свойств новых соединений с элементами в аномально высоких окислительных состояниях; ядерной и плазменной технологий; энергосберегающей технологии и водородной энергетики. Под его руководством была создана научная школа в новейшем разделе неорганической химии – химии благородных газов, и впервые в СССР организованы широкие исследования в данной области. Эти исследования позволили использовать новые вещества в химическом синтезе и для анализа минерального сырья. Результаты этих работ в мировой науке определяются как эффект Н.Бартлетта − В.Легасова.

Но не менее важным направлением деятельности академика была концепция безопасности человечества в развивающемся технологичном мире. Он считал, что техногенные катастрофы, в результате которых гибнет огромное количество людей, – это трагический симптом современного общества, поэтому он говорил о необходимости сформулировать новые критерии безопасности и иметь современную методологию её обеспечения. Ещё в 1970-е годы Валерий Алексеевич одним из первых учёных утверждал, что «...система знаний о закономерностях в состояниях защищенности человека и окружающей среды от опасностей, сопутствующих развитию цивилизации, должна стать самостоятельной научной дисциплиной». И данному направлению он уделял много внимания, понимая, какие последствия могут иметь техногенные катастрофы, ведь в институте он курировал вопросы атомных электростанций и атомной энергетики в целом, включая оборонные аспекты.

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Поэтому не удивительно, что с первых минут после аварии на Чернобыльской АЭС Легасов был назначен членом правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии. В тот же день, 26 апреля 1986 года, он вылетел на место происшествия и активно включился в работу. Валерий Алексеевич принимал ряд важнейших решений по предотвращению дальнейших взрывов, информировал правительство, прессу и коллег о ситуации в зоне аварии, о рисках и состоянии разрушенной станции, а также настаивал на немедленной полной эвакуации города Припять. Именно он предложил состав смеси, которой был засыпан горящий реактор, благодаря чему значительно снизился риск неблагоприятных последствий.

В первые дни после аварии он ежедневно поднимался на вертолете над реактором по 5-6 раз. Видел последствия… И именно тогда Легасов стал активным сторонником полной информированности населения об особенностях АЭС, об уровнях радиации, опасных и безопасных для человека, о необходимости медицинского контроля, необходимости массового производства индивидуальных дозиметров и т.п. Вот тогда и стало оформляться направление его работ, связанное с техногенными проблемами и концепцией безопасности, которым он уделил большое внимание в оставшийся период жизни.

Надо сказать, что появившись на месте катастрофы одним из первых, Валерий Алексеевич проработал в Чернобыле в общей сложности четыре месяца – вместо допустимых 2-3 недель. Что, конечно же, не могло не сказаться на его здоровье. В конце концов, врачи вынудили учёного вернуться в Москву. Но уже в конце августа 1986 года Легасов выступал в Вене на специальном совещании МАГАТЭ с докладом «Анализ причин аварии на Чернобыльской АЭС и ликвидация ее последствий». Пятичасовой доклад академика, как отметило совещание, по своей откровенности «превзошел все ожидания», но и стал поворотным пунктом в его карьере в СССР. Ведь причиной аварии, по убеждению учёного, стали не только ошибки при строительстве и эксплуатации конкретно чернобыльского реактора, но и всего развития советской атомной индустрии начиная с конца 50-х – начала 60-х годов 20 века.

Однако выступления на заседании МАГАТЭ ему «не простили»… В 1987 году при тайном голосовании Легасова не избрали в научно-технический совет. В 1986-1987 годах его дважды выдвигали на звание Героя Социалистического Труда, но так и не наградили. По распространённой версии – из списка награждаемых его вычеркнул М.С. Горбачёв.

27 апреля 1988 года, после второй годовщины Чернобыльской аварии, Валерий Алексеевич Легасов был найден мёртвым у себя в московской квартире, повешенным. По официальной версии – это было самоубийство. Был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

В Атлантическом океане обнаружены обломки лайнера «Титаник»

Обломки Титаника ruspekh.ru

Спустя 73 года после одной из крупнейших морских катастроф, совместная американо-французская экспедиция обнаружила место залегания «Титаника» в 325 милях западнее канадского острова Ньюфаундленд, в северной части Атлантического океана на глубине 3750 метров. С тех пор было поднято около 5 тысяч артефактов, обнаруженных среди обломков «Титаника». У останков корабля побывало множество подводных лодок, субмарины доставляли туда туристов.

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Крупнейшая морская катастрофа 20 века произошла 15 апреля 1912 года в Атлантике, по пути из Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США). Во время своего первого рейса крупнейший в мире на момент постройки пассажирский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом и через 2 часа 40 минут затонул. На борту находилось более 2200 человек. На воду удалось спустить 15 шлюпок и 2 плота. Погибли, по разным данным, от 1400 до 1517 человек, спаслись около 700.

«Титаник» – британский пароход компании «Уайт Стар Лайн» поражал своими размерами и архитектурным совершенством; газеты сообщали, что длина лайнера равна длине трех городских кварталов, высота двигателя – высоте трехэтажного дома, что якорь для «Титаника» по улицам Белфаста тащила упряжка из 20 самых сильных лошадей. Компания «Уайт Стар» обещала пассажирам полную безопасность, называя корабль, не иначе как, «непотопляемый»…

В мае 2006 года в возрасте 99 лет умерла последняя американка-очевидец, выжившая при крушении «Титаника». Шведка по происхождению Лиллиан Гертруд Асплунд, которой во время катастрофы было 5 лет, спаслась с матерью и братом в шлюпке. Асплунд была последней, кто помнил о том, как произошла трагедия, однако она избегала публичности и редко говорила об этом событии. Последняя из пассажиров – Милвина Дин, которой на момент гибели лайнера было 2,5 месяца – скончалась 31 мая 2009 года.

Катастрофа «Титаника» стала легендарной и явилась одной из самых крупных в истории кораблекрушений. На её сюжет снято несколько художественных фильмов. О печально известном пароходе написаны десятки книг, сотни статей и очерков.

Напомним, днем ранее мы вспоминали крушение Нахимова и первый автомобиль с солнечными батареями.