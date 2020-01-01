День в истории: 13 августа - Первая цветная телепередача и патент на телефон-автомат

В этот день, 13 августа, произошли такие события.

День рождения Сеченова

Иван Сеченов stuki-druki.com

Иван Михайлович Сеченов родился (1) 13 августа 1829 года в селе Теплый Стан Симбирской губернии (ныне село Сеченово Нижегородской области). Окончил Главное инженерное училище в Петербурге в 1848 году и медицинский факультет Московского университета в 1856 году.

Читай также: День в истории: Открытие Плутона и первая доставка почты самолетом

В период с 1856 по 1859 годы Сеченов работал в лабораториях Иоганна Мюллера, Э.Дюбуа-Реймона и Ф.Хоппе-Зейлера в Берлине, О.Функе в Лейпциге, К.Людвига, Германа Гельмгольца в Гейдельберге.

В 1860 году Сеченов возглавил кафедру физиологии Петербургской академии, где вскоре организовал физиологическую лабораторию – одну из первых в России.

В своем классическом труде «Рефлексы головного мозга», опубликованном в 1863 году, он обосновал рефлекторную природу сознательной и бессознательной деятельности, доказав, что в основе всех психических явлений лежат физиологические процессы, которые могут быть изучены объективными методами.

Сеченов также открыл явления центрального торможения, суммации в нервной системе, установил наличие ритмических биоэлектрических процессов в центральной нервной системе, обосновал значение процессов обмена веществ в осуществлении возбуждения. Исследовал дыхательную функцию крови.

Окончательное формирование физиологической школы Сеченова происходило в 1863 – 1868 годах.

С 1889 года Сеченов занимал должность приват-доцента, а с 1891 года - профессора физиологии Московского университета. В 1901 году он вышел в отставку, но продолжал экспериментальную работу и преподавательскую деятельность на Пречистенских курсах для рабочих в 1903-1904 годах.

Иван Михайлович Сеченов скончался (2) 15 ноября 1905 года в Москве в возрасте 76 лет.

Американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат

Первые телефоны-автоматы kommersant.ru

“Папой“ телефона-автомата стал житель штата Коннектикут Уильям Грей. Талант Уильяма Грея снискал ему заслуженную славу создателя надувного защитного жилета для игры в бейсбол - открытие, бесспорно, полезное, но вряд ли бы сохранившее имя Грея в истории. Но в 1889 году у изобретателя заболела жена. Пытаясь вызвать жене врача, заботливый муж Грей потратил уйму времени, слезно умоляя одного из местных “монополистов“ дать ему позвонить. Действительно, не многие люди или организации могли позволить себе в то время иметь телефон.

Читай также: День в истории: Запуск Хаббла и основание Porsche

Правда, в некоторых населенных пунктов с 1870-х годов работали платные телефонные станции: служащие телефонных компаний сами собирали деньги, после того как потребители делали звонки. Практиковался и беспроигрышный метод расчета с клиентами: смотритель заходил со страждущим позвонить в телефонную будку, соединял его с нужным номером и запирал там до тех пор, пока тот не расплатится. Уильям Грей, на деле столкнувшийся с несовершенством телефонной индустрии, не стал сидеть сложа руки.

В результате в банке в Хартфорде появился первый телефон, выполнявший за человека функции кассира. Телефон-автомат Уильяма Грея был далек от совершенства. Главный его недостаток заключался в том, что монеты необходимо было кидать уже после конца разговора. Но Грея трудности не обескуражили: в период с 1888 по 1902 год он получил 23 патента на телефоны-автоматы, а в 1891 году создал свою телефонную компанию. Изобретение принесло ему значительные дивиденды: к 1902 году в США была уже 81 тыс. телефонных автоматов.

Несмотря на то что главное внимание уделялось устройству телефонных аппаратов, многократно “изобреталась“ и будка - “лицо“ таксофона. Говорят, что первая телефонная будка появилась задолго до первого таксофона. Ее соорудил Томас Уотсон - ученый, помогавший Грэхему Беллу при работе над созданием телефона. Уотсон обматывал мебель в своей комнате одеялами и производил в этом импровизированном шалаше свои научные эксперименты. Такая форма отшельничества, по одной версии, была вызвана тем, что Уотсону мешали звуки, доносившиеся с улицы. Другое объяснение более прозаично: хозяйка дома, где жил Уотсон, сделала ему выговор за то, что других жильцов беспокоит шум из его комнаты. В 1883 году Уотсон создал уже настоящую будку - она была сделана из дорогого дерева, снабжена вентилятором, окнами с решетками и полкой, на которой стояла чернильница с пером.

В Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача

Первые цветные телевизоры tut.by

13 августа 1928 года в Лондоне через радиостанцию европейской акционерной компании, основанной шотландским ученым Джоном Лоуги Бэрдом (англ. John Logie Baird), в эфир вышла первая цветная телепередача.

Читай также: День в истории: Патент на динамит и рождение Бенца

Телевизионная система Бэрда очень отличалась от современного телевидения. Она была основана на механической системе сканирования с использованием металлического диска с отверстиями – изобретения Пауля Нипкова. Достоинство системы Бэрда заключалось в том, что из-за очень малой разрешающей способности экрана можно было передавать телевизионное изображение, используя обычную средневолновую радиосистему. Бэрд мог передавать изображение, используя радиосистему компании BBS.

Изобретатель первым в мире продемонстрировал телевизионное изображение. Оно было миниатюрным, размером примерно с почтовую марку, очень слабым и мерцающим, с очень невысокой разрешающей способностью.

Бэрд впервые продемонстрировал свой прибор в одном из лондонских универмагов в Сохо в 1924 году. Однако изобретателю не удалось добиться передачи полутонов, и на экране были видны лишь силуэты вместо лиц. В 1926 году неутомимый шотландец сделал повторную попытку – на сей раз публика, присутствовавшая на первом публичном телесеансе в истории, была потрясена.

Спустя еще два года, в 1928 году, Бэйрд впервые создал действующую модель цветного телевизора – за 30 лет до его широкого практического использования.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый персональный компьютер IBM и запуск миссии к Солнцу.