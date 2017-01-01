Видео дня: Канада: легалайз, эмиграция, красоты и Аквапарк из скотча и крема
Канада: легалайз, эмиграция, красоты. Большой выпуск
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Антон Птушкин поехал в Канаду и снял большой выпуск про эту страну. Торонто, который похож на Нью-Йорк, мем-обзор Канады, эмигранты, что посмотреть в Торонто и легалайз в Канаде.
АКВАПАРК ИЗ СКОТЧА И КРЕМА ДЛЯ РУК
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Как бы странно не звучало, но да, это так.. Блогеры реально решили сделать аквапарк из таких абсурдных составляющих.
Помимо этого, они также провели эксперименты, в ходе которого выяснили, какая жидкость будет самая скользкая.
А получился ли аквапарк и что вообще вышло - вы можете узнать в этом ролике.
Напомним. днем ранее в тренды попали Большая итальянская свадьба Алины Гросу и Финал – Голос. Дети.
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