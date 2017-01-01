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Видео дня: Большая итальянская свадьба Алины Гросу и Финал – Голос. Дети

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Большая итальянская свадьба Алины Гросу

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Известная с пеленок певица Алина Гросу с размахом вышла замуж в солнечной Италии. Праздничный банкет проходил в старинной вилле в Вероне. Около 100 гостей и полшоу-бизнеса во главе с крестной мамой невесты Ириной Билык гуляли на роскошном выездном банкете. Кто стал мужем певицы и во сколько родителям певицы обошелся банкет в Вероне и Венеции в роскошном замке - смотрите в сюжете.

"Люди, як кораблі" 

Карина Столаба и Александр Зазарашвили из команды Время и Стекло исполнили песню  "Люди, як кораблі" группы Скрябин в 7 эфире 5 сезона Голос. Дети.

Напомним, днем ранее в тренды попали Артур Пирожков - Алкоголичка и 100 сообщений звездам с Дорофеевой.

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Теги: видео дня, тренды YouTube, видео
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