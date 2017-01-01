Видео дня: Артур Пирожков - Алкоголичка и 100 сообщений звездам с Дорофеевой

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Артур Пирожков - Алкоголичка

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Любимыми сказками в детстве Артура Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка», а сейчас в его коллекции сказочных персонажей появилась новая героиня - «Алкоголичка»!

100 СООБЩЕНИЙ ЗВЕЗДАМ В ИНСТАГРАМЕ с Надей Дорофеевой

Блогер YanGo написал 100 сообщений звездам вместе с Надей Дорофеевой в Instagram.

Каким именно звездам написали и что из этого получилось - смотри в видео.

Напомним, ранее в тренды попали Как выбраться из ямы и танец Кошевой.