Видео дня: Артур Пирожков - Алкоголичка и 100 сообщений звездам с Дорофеевой
В тренде - музыка.
Артур Пирожков - Алкоголичка
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Любимыми сказками в детстве Артура Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка», а сейчас в его коллекции сказочных персонажей появилась новая героиня - «Алкоголичка»!
100 СООБЩЕНИЙ ЗВЕЗДАМ В ИНСТАГРАМЕ с Надей Дорофеевой
Блогер YanGo написал 100 сообщений звездам вместе с Надей Дорофеевой в Instagram.
Каким именно звездам написали и что из этого получилось - смотри в видео.
Напомним, ранее в тренды попали Как выбраться из ямы и танец Кошевой.
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