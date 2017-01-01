Видео дня: 15 фокусов и хамелеон челлендж

В пятницу в трендах развлекательные видео.

15 фокусов и трюков, чтобы удивить друзей

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На канале Трум Трум Селект выложили видео, в котором рассказали о трюках, которыми можно удивить друзей.

Для этих фокусов не нужно сложных и дорогих предметов. Достаточно того, что есть у всех дома.

Хамелеон челлендж

На канале FAMILY BOX вышло видео с игрой в хамелеона.

Детский контент набрал более двух миллионов просмотров за четыре дня.

Напомним, днем ранее в тренды попали Цвет настроения Хогвартс и Хата на тата.