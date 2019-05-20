Видео дня: Финал Евровидения и Орел и решка в Лондоне

В тренды попали сразу два ТВ-шоу.

Финал Евровидения

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В Израиле завершился песенный конкурс Евровидение-2019, где победителем стал нидерландец Дункан Лоуренс с песней Arcade.

В финале свои номера показали 26 участников, 20 из которых определились в результате первого и второго полуфиналов, а еще 6 стран-участников (Израиль, Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция) попали в финал автоматически.

Лондон. Орёл и Решка. Мегаполисы

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Лондон - очень чопорный, одновременно и современный, и усыпанный волшебной пыльцой многовековой истории. А еще Лондон - дико дорогой. Но наши ведущие приняли вызов. Как Оля Антипова стала новой девушкой Джеймса Бонда; где искать английские застолья с рыцарским поединком на десерт и что интересного нам поведал в эксклюзивном интервью эксцентричный Евгений Чичваркин.

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