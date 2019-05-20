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Видео дня: Финал Евровидения и Орел и решка в Лондоне

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В тренды попали сразу два ТВ-шоу.

Финал Евровидения

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В Израиле завершился песенный конкурс Евровидение-2019, где победителем стал нидерландец Дункан Лоуренс с песней Arcade.

В финале свои номера показали 26 участников, 20 из которых определились в результате первого и второго полуфиналов, а еще 6 стран-участников (Израиль, Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция) попали в финал автоматически. 

Лондон. Орёл и Решка. Мегаполисы

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Лондон - очень чопорный, одновременно и современный, и усыпанный волшебной пыльцой многовековой истории. А еще Лондон - дико дорогой. Но наши ведущие приняли вызов. Как Оля Антипова стала новой девушкой Джеймса Бонда; где искать английские застолья с рыцарским поединком на десерт и что интересного нам поведал в эксклюзивном интервью эксцентричный Евгений Чичваркин.  

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube, Евровидение-2019, Орел и Решка
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Nikolas_Adver    20.05.2019, 12:00
Оценка:  0
Nikolas_Adver
нет, лондон-это помойка, куда сливается все дерьмо, и из украины тоже
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