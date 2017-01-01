Японский зонд совершит вторую посадку на астероид

Зонд соберет грунт астероида.

Японская межпланетная станция «Хаябуса-2» (Hayabusa 2) была запущена 3 декабря 2014 года. Ее задачей является изучение астероида углеродного типа Рюгу (1999 JU3). Станция добралась до пункта назначения 27 июня 2018 года, и с тех пор изучает астероид.

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Рюгу – малый углеродный астероид диаметром около 900 м. Его гравитация слишком мала, чтобы удерживать космический аппарат на орбите. Поэтому «Хаябуса-2» не вращается вокруг Рюгу, а летит параллельно с ним на безопасном расстоянии в 20 км, периодически спускаясь к астероиду для проведения различных операций.

Основная задача миссии «Хаябуса-2» – доставка грунта с поверхности астероида на Землю. Первый образец грунта был отобран 22 февраля 2019 года.

Чтобы отобрать образец грунта, грунтозаборное устройство (цилиндр длиной около 1 м) должно коснуться поверхности астероида. Космический аппарат выпустит в Рюгу танталовый снаряд со скоростью 300 м/с, после чего принимающая головка грунтозаборного устройства захватит поднявшиеся мелкие камни и пыль, направив их в камеру для хранения образцов. Эта камера разделена на три отсека для разных проб. Один из них имеет объем 24 куб. см, оставшиеся два – по 12 куб. см.

Космический аппарат не оборудован аппаратурой, которая позволяла бы напрямую измерить количество захваченного грунта. Но по косвенным данным специалисты уверены, что в первых раз система забора отработала в полном соответствии с программой. Забор второго образца должен состояться в ближайший четверг.

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Подготовка к этой операции началась еще в начале апреля, когда «Хаябуса-2» выпустила в Рюгу небольшой снаряд. В результате на поверхности астероида образовался небольшой кратер, обнаживший коренные породы, включая, возможно, органические молекулы. Эти породы были защищены от воздействия космической радиации и перепадов температур, а потому, как надеются ученые, сохранились в почти неизменном виде со времен образования самого астероида и Солнечной системы. Возраст Рюгу ученые оценивают в 4,6 млрд лет. Если миссия завершится успешно, «Хаябуса-2» станет первым аппаратом, доставившим на Землю образец пород из-под поверхности астероида.

В ходе подготовки к забору образца 30 мая рядом с искусственным кратером была сброшена мишень для упрощения посадки. 11-13 июня космический аппарат выполнил пробное сближение, которое было признано успешным. Во время снижения была отснята поверхность астероида. В левом верхнем углу приведенного ниже изображения находится посадочная мишень. Искусственный кратер находится в правой нижней части изображения. Высота съемки составила 108-52 м.

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Из-за слабой гравитации астероида, выброшенное из искусственного кратера вещество распространилось по большой площади. Точка отбора грунта находится в 20 м от кратера.

Операции по отбору второго образца грунта начнутся во вторник 9 июля, а касание астероида запланировано на 11 июля и должно состояться около 11:00 по времени Токио (5:00 по Киеву). Если на любом этапе операции возникнет непредвиденная проблема, аппарат вернется на высоту 20 км, и следующая попытка отбора пробы грунта состоится на неделе 22-26 июля.

В ближайшие месяцы «Хаябуса-2» сбросит на поверхность Рюгу последний оставшийся зонд, и в конце года космический аппарат покинет астероид. Дорога к Земле займет около года. В ноябре или декабре года «Хаябуса-2» завершит свою миссию, сбросив капсулу с отобранными образцами грунта. Поисковая команда эвакуирует капсулу из Австралии. Изучением образцов займутся лаборатории в Японии и США.

Напомним, ранее появилось фото после взрыва бомбы на астероиде Рюгу.