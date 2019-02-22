Японский зонд успешно сел на астероид

Зонд должен взять образцы грунта.

По словам представителей Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), Hayabusa2 ненадолго приземлился на астероид Рюгу, выстрелил по поверхности специальной пулей, собрал свои «пылесосом» образцы пыли и вернулся на прежнюю орбиту.

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На прямой трансляции из диспетчерской было видно, как десятки сотрудников JAXA нервно следят за данными перед приземлением, а затем разразились аплодисментами после получения сигнала от Hayabusa2 о удачном приземлении.

"Мы успешно приземлились и выстрелили в астероид Рюгу", - сообщил журналистам Юичи Цуда, руководитель проекта Hayabusa2. "Мы провели идеальную посадку в лучших условиях".

"Сложная процедура заняла меньше времени, чем ожидалось, и прошла без проблем", - сказал менеджер миссии Hayabusa2 Макото Йошикава. Он сообщил, что выстрел пулей - первый из трех запланированных этой миссии - приведет к скачку или новым открытиям в планетарной науке.

Ученые полагают, что астероид содержит большое количество органических веществ и воды, возрастом примерно 4,6 миллиардов лет, с того времени, когда родилась Солнечная система.

Наблюдение за посадкой JAXA

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В следующий раз Hayabusa2 выстрелит так, чтобы собрать образцы более глубокого слоя грунта Рюгу, который не был подвержен воздействию ветра и излучения на протяжении тысячелений. Ученые надеются, что эти образцы могут дать ответы на некоторые фундаментальные вопросы о жизни и Вселенной, в том числе о том, участвовали ли элементы из космоса в зарождении жизни на Земле.

Миссия проходила не очень гладко, посадка зонда была первоначально запланирована на прошлый год. Но её отменили после того, как обнаружили, что поверхность астероида более неровная, чем предполагалось, из-за чего JAXA потратило больше времени на поиск подходящего места посадки.

На фотографиях Рюгу («Дворец дракона» с японского) видим астероид в форме волчка с шероховатой поверхностью. Hayabusa2 наблюдает за его поверхностью с помощью камеры и сенсорного оборудования, но также отправил на поверхность два крошечных робота Rover-1A и Rover-1B и немецко-французский аппарат MASCOT.

Миссия Hayabusa2, стоимостью около 30 миллиардов йен ($270 миллионов) была начата в декабре 2014 года и должна вернуться на Землю с собранными образцами в 2020 году. Hayabusa2, размером с большой холодильник, оснащен солнечными батареями и стал преемником первого исследователя астероидов JAXA, Hayabusa («сокол» с японского).

Напомним, ранее сообщалось, что японский зонд отправит на астероид послания всех желающих.

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