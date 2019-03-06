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Японский зонд захватил грунт с астероида Рюгу

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Теперь образец нужно доставить на Землю.
Зонд набрал грунт с астероида
Зонд набрал грунт с астероида
Скриншот видео

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало уникальный видеоролик, в котором запечатлён процесс захвата образцов грунта на астероиде Рюгу.

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Речь идёт об операции, которую успешно выполнил автоматический аппарат Hayabusa 2 («Хаябуса 2»). Этот зонд был запущен в конце 2014-го, а до объекта Рюгу он добрался в середине прошлого года. Главная цель миссии — доставка образцов пород на Землю для детального исследования в лабораторных условиях.

22 февраля нынешнего года аппарат Hayabusa 2 соприкоснулся с астероидом, выстрелив по нему специальной пулей. Это позволило выбить образцы из подповерхностных слоёв, которые и были собраны бортовой ловушкой.

Обнародованный видеоролик (см. ниже) сформирован на основе изображений, полученных небольшой камерой CAM-H на борту космического аппарата. В общей сложности были использованы около 230 кадров.

В ролике видно, как Hayabusa 2 сближается с Рюгу, касается астероида и сразу же начинает отдаляться от космического объекта. При этом в поле зрения объектива камеры попали многочисленные осколки астероида. Нужно отметить, что скорость воспроизведения видео в пять раз превосходит реальную динамику.

Добавим, что в обратный путь на Землю зонд должен отправиться в декабре нынешнего года. Если всё пройдёт успешно, аппарат прибудет в конце 2020-го. 

Напомним, ранее сообщалось, что японский спутник сбросил зонды на астероид Рюгу.

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Теги: Рюгу, астероид, зонд
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    06.03.2019, 13:37
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