День в истории: 2 июля - НЛО и Патент на паровую машину

В этот день, 2 июля, произошли такие события.

Патент на первую в мире паровую машину

Патент на паровую машину istarik.ru

Первым применённым на производстве паровым двигателем была «пожарная установка», сконструированная в 1698 году английским военным инженером и изобретателем Томасом Севери (англ. Thomas Savery; 1650–1715). С дозволения короля Вильгельма III 2 июля того же года ученый получил патент на своё устройство.

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Патентная заявка гласила: «Это новое изобретение для подъема воды и получения движения для всех видов производства при помощи движущей силы огня имеет большое значение для осушки рудников, для водоснабжения городов и как источник движущей силы для фабрик – тех, что не могут использовать силу воды или работу ветра».

Однако изобретение оказалось не слишком эффективным, так как тепло пара каждый раз терялось во время охлаждения контейнера. К тому же, насос был довольно опасным в эксплуатации, поскольку из-за высокого давления пара ёмкости и трубопроводы двигателя иногда взрывались.

Тем не менее, вскоре паровая машина Севери нашла довольно широкое применение в промышленности: с ее помощью стали откачивать воду из угольных шахт. Изобретатель в шутку называл свое детище «другом рудокопа».

Первый полет совершил дирижабль жесткой конструкции

Граф Цеппелин

Строительство первых жестких дирижаблей-цеппелинов началось в 1899 году на плавающем сборочном цехе на Боденском озере в Заливе Манзелл, Фридрихсхафен. Оно было предназначено для того, чтобы упростить процедуру старта, поскольку цех мог плыть по ветру.

Жесткие дирижабли отличались от мягких и полужестких тем, что их прорезиненная оболочка не раздувалась подъемным водородом, а была натянута на прочный и легкий металлический каркас. Воздушный корабль стал крупнее, брал на борт больше водорода (в 17 внутренних камерах). В результате увеличились его подъемная сила, число двигателей и вес транспортируемого груза.

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Граф Фердинанд фон Цеппелин построил первый корабль на собственные средства. Опытный дирижабль «LZ 1» («Luftschiff Zeppelin») имел длину 128 м, два двигателя мощностью 14.2 л.с. (10.6 кВ) и балансировался путём перемещения веса между его двумя гондолами.

2 июля 1900 года состоялся первый полёт, посмотреть который на берегу Боденского озера собралась тысячная толпа. Из плавучего эллинга небольшой пароход вывел дирижабль, и на середине озера экипаж из четырёх человек, в том числе и граф Цеппелин, занял свои места в гондолах дирижабля. Под восторженные крики зрителей дирижабль оторвался от воды и поднялся в воздух.

Цеппелин сам пилотировал корабль, но из-за неисправностей, возникших в системе управления, полет продолжался лишь 18 минут. Аппарату удалось преодолеть всего 6 километров со скоростью 60 км/ч, после чего он упал в воду Боденского озера.

После ремонта аппарата технология жёсткого дирижабля успешно была испытана в последующих полётах, побив рекорд скорости - 6 м/с, против 3 м/с французского дирижабля «Франция». Однако этого ещё было недостаточно для привлечения значительных инвестиций в дирижаблестроение. Через несколько лет графу удалось получить необходимое финансирование.

К 1906 году Цеппелин сумел построить усовершенствованный дирижабль, который заинтересовал военных. В военных целях применялись поначалу полужесткие, а затем мягкие дирижабли «Парсеваль», а также дирижабли «Цеппелин» жесткого типа.

Всемирный день НЛО (День уфолога)

День НЛО mirkosmosa.ru

Во всем мире 2 июля отмечают как День НЛО (World UFO Day) или День уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичный русскому НЛО — «неопознанный летающий объект».

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Выбор даты для международного праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл (Roswell) американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами.

Поскольку спецслужбы США засекретили все материалы этого дела, сейчас сложно подтвердить или опровергнуть гипотезу. Однако событие получило широкий общественный резонанс, именно с «розуэлльского инцидента» (Roswell UFO Incident) началась история уфологии. И земляне разделились на два лагеря: тех, кто верит в существование братьев по разуму, и тех, кто в этом сомневается.

Научное сообщество пока не признало уфологию наукой. Тем не менее, во многих странах мира существуют крупные организации и центры уфологических исследований, где трудятся вполне авторитетные ученые. Условно уфологов можно также разделить на два лагеря: тех, кто ищет доказательства внеземного присутствия на нашей планете, и тех, кто ищет объяснения этим загадочным явлениям, пытаясь расширить границы современной науки.

Несмотря на отсутствие непосредственных доказательств падения НЛО в Розуэлле, ежегодно на праздник в начале июля в город приезжают более 200 тысяч человек. В это время здесь организуется фестиваль, в рамках которого проходят семинары, лекции, специальные экспозиции и костюмированный парад «инопланетян».

На дни проведения фестиваля в Розуэлле приходится пик туристической активности: в гостиницах не остается свободных мест, раскупаются сувениры с инопланетной символикой. Гостям показывают сразу четыре места крушения летающей тарелки в окрестностях города. В целом «НЛО-индустрия» ежегодно приносит экономике города порядка 5,2 миллиона долларов прибыли.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую энциклопедию и выпуск плеера Walkman.

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