День в истории: Выход Windows 98 и первый одиночный рейс через Атлантику

В этот день, 25 июня, произошли такие события.

День рождения Вальтера Нернста

Вальтер Нернст thefamouspeople.com

Вальтер Герман Нернст (нем. Walther Hermann Nernst), один из основоположников современной физической химии, родился 25 июня 1864 года в Бризене, городке Восточной Пруссии (сегодня – Вомбжезьно, Польша). В 1883 году он с отличием окончил гимназию в Грауденце и в течении 4 лет обучался в университетах Цюриха, Берлина, Граца и Вюрцбурга. В 1887 году, успешно защитив диссертацию, Нернст стал ассистентом В.Оствальда в Лейпцигском университете.

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В 1890 году он занял должность приват-доцента, а через год и профессора Геттингенского университета, при котором в 1896 году основал Физико-химический институт. Затем в 1902-1933 годах Вальтер был профессором Берлинского университета, при котором одновременно в 1905-1922 годах возглавлял Институт химии, а в 1924 году стал директором Института физики Берлинского же университета.

Научные работы Нернста были посвящены главным образом электрохимии, термодинамике и физической химии. Считая себя физиком, занимающимся химией, он определил новый предмет физической химии как «пересечение двух наук, до сих пор в определенной степени независимых друг от друга» и совершил множество научных открытий.

В 1889 году он открыл фундаментальный закон, известный как уравнение Нернста, и благодаря которому уже в 25 лет завоевал всемирное признание. Через два года, занимаясь изучением веществ, которые при растворении в жидкостях не смешиваются друг с другом, Нернст установил свой закон их распределения как функцию концентрации, имевший важное значение для медицины и биологии. В 1904 году он разработал диффузионную теорию кинетики гетерогенных химических реакций, которая долгое время являлась общепризнанной.

Важное место в исследованиях Нернста имели его работы в области низких температур. В 1905 году он сформулировал свою «тепловую теорему», которую также называют третьим началом термодинамики, а в 1912 году, исходя из данной теоремы, обосновал недостижимость абсолютного нуля.

Также ученый открыл одно из гальвано– и термомагнитных явлений («явление Нернста»), дал физико-химическую основу для промышленного получения азотной кислоты, совместно с Ф.Линдеманом вывел формулу для теплоемкости твердого тела («формула Нернста – Линдемана»), создал метод определения диэлектрической проницаемости проводников при помощи мостика Уитстона, разработал теорию электролитического растворения металлов…

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В годы Первой мировой войны Нернст служил в автомобильном дивизионе, а также работал над созданием химического оружия, которое считал наиболее гуманным и способным прекратить военное противостояние. После войны он вернулся к научной деятельности в свою лабораторию в Берлине и в 1920-е годы занимался изучением космологических проблем, фотохимией и химической кинетикой.

Вальтер был не только известным теоретиком, также ему принадлежит и ряд изобретений, среди которых — свинцовый аккумулятор, электрический источник излучения «лампа Нернста», электрическое пианино. Еще он был прекрасным лектором и организатором. Нернст основал Германское электрохимическое общество и Институт кайзера Вильгельма.

С приходом к власти Адольфа Гитлера в 1933 году, Нернст активно выступал против антисемитизма, вскоре вышел в отставку и поселился в своем доме в Лузатии, в городе Мускау.

Вальтер — автор множества книг и статей. Наиболее значительный его труд — учебник физической химии «Теоретическая химия», который выдержал 15 переизданий, был переведен на многие языки и служил более трех десятилетий.

Нернст был членом Берлинской академии наук, Лондонского королевского общества и многих других иностранных Академий наук, в том числе он был почетным членом Академии наук СССР и членом-корреспондентом РАН. В 1920 году ученый был удостоен Нобелевской премии по химии в признание его работ по термохимии.

Помимо науки Нернст очень любил литературу и театр, особенно он преклонялся перед творениями Шекспира. Вальтер был женат с 1892 года на Эмме Лохмейер. У них было два сына и дочь.

Умер Вальтер Нернст 18 ноября 1941 года в Мускау (Германия). Он скончался от сердечного приступа в своем доме в Лузатии.

Первый в истории одиночный рейс через Атлантику

На такой лодке Енсен переплыл океан e-reading.club

25 июня 1876 года рыбак из поселка Глостер (штат Нью-Джерси) Альфред Енсен на лодке «Сентенниэл» («Столетие») отправился в первый в истории одиночный рейс через Атлантику. Таким образом он хотел ознаменовать 100-летнюю годовщину провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки.

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В море он ориентировался по простому шлюпочному компасу и с помощью своей рыбацкой интуиции. Географическую широту Енсен определял по продолжительности рассвета и наступления вечерних сумерек. Рыбак придерживался умеренных широт, избегая приближения к экватору и к опасным северным водам. Следуя этим курсом, Енсен собирался таким образом добраться до берегов Европы.

После 13 дней плавания налетевший на лодку шквал лишил Енсена части припасов. Позднее моряка заметил турецкий парусник, капитан которого предложил ему бесплатный переезд в обмен на некоторые рабочие услуги. Однако Енсен отказался. Он хотел переплыть океан один, без чьей-либо помощи, и показать всему миру, на что способны простые американские моряки.

На южном побережье Ирландии «Сентенниэл» попал в шторм, лишивший Енсена почти всех припасов. Через пять дней ему повстречался бриг «Альфредон». Моряк вновь отказался от помощи, попросив лишь сообщить ему координаты его местонахождения и немного хлеба и воды.

10 августа Енсен прибыл в уэльский порт Аберкасл, переплыв в одиночку Атлантику за 46 дней. Позже он купил большую рыбацкую шхуну и в течение многих лет занимался рыболовством на прибрежных отмелях Ньюфаундленда.

Выход Windows 98

Windows 98 youtube.com

Windows 98 (кодовое название Memphis) — графическая операционная система семейства Windows, выпущенная корпорацией Майкрософт 25 июня 1998 года.

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По сути, данная операционная система — это обновлённая версия Windows 95, по-прежнему являющаяся гибридным 16/32-разрядным продуктом, основанным на MS-DOS 7.1. Улучшениям подверглась поддержка AGP, доработаны драйверы USB, добавлена поддержка работы с несколькими мониторами и поддержка WebTV. Как и в Windows 95 OSR 2.5, в интерфейс системы (Explorer.exe) интегрирован Internet Explorer 4 (функция Active Desktop), а в Windows 98 Second Edition — Internet Explorer 5.

Внутренний номер «первой редакции» Windows 98 — 4.10.1998, SE (Second Edition) — 4.10.2222.

На современных компьютерах запуск системы возможен только с помощью виртуализации. Часто виртуальным машинам требуются дополнительные драйверы устройств для Windows 98.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Патент на печатную машинку и рождения Тюринга.

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