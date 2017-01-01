Видео дня: Голос. Дети 5 сезон и Крымчане в очередях за украинским паспортом
Варвара К., Артем Ш., София И.– "Дим" – бои – Голос. Дети 5 сезон
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Варвара Кошевая, Артем Шойжолов, София Иванько из команды Jamala исполнили песню "Дим" Время и Стекло в 5 эфире 5 сезона Голос. Дети.
Голос. Дети 5 – детский формат ничем не уступит «взрослому»: многие из участников – будущие звёзды эстрады! А наши замечательные судьи Jamala, DZIDZIO и дует Время и Стекло помогут им раскрыться!
Крымчане в очередях за украинским паспортом | Крым.Реалии
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Зачем крымчане берут украинские паспорта, на кого Владимир Путин обменяет украинских моряков, как моряки из Крыма дважды Украину не предали и украинцы массово отдыхают в Крыму? Обо всем этом смотрите в программе Радіо Свобода «Крым.Реалии».
Напомним, днем ранее в тренды попали DK - Я тут и Miyagi - Marlboro.
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