Видео дня: DK - Я тут и Miyagi - Marlboro
DK - Я тут / Заплатить (НЕНАХОД)
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Российский рэпер DK (настоящее имя Данила Кашин) представил клип на песни "Я тут" и "Заплатить", а также презентовал новый альбом под названием "Ненаход".
Клип набрал более двух миллионов просмотров за четыре дня.
Miyagi - Marlboro
Имя рэпера знакомо, в основном за счёт огромной популярности его песен, выпущенных в дуэте с бессменным напарником Эндшпилем (ныне именующим себя Andy Panda). Возможно, с сегодняшнего дня всё станет иначе, и Miyagi запомнят только как самостоятельную творческую единицу. Вслед за серией синглов артист представил свой первый сольный альбом «Buster Keaton».
Напомним, ранее в тренды попали Новая песня KAZKA и Чернобыль сегодня.
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