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Видео дня: Новая песня KAZKA и Чернобыль сегодня

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В трендах - музыка и тревел-шоу.

Чернобыль сегодня: туризм, радиация, люди. Большой выпуск.

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Этот большой выпуск посвящен Чернобылю. С одной стороны Чернобыль - это место где произошла ужасная трагедия, а с другой -  это очень популярный туристический объект, возможно один из самых популярных в Украине сейчас. И его популярность будет расти благодаря сериалу от HBO. Но сериала в выпуске будет минимум,  новый большой выпуск скорее о том, что происходит в Зоне сейчас - о туризме, радиации, о современном состоянии Припяти, о новой Арке и о людях. 

KAZKA — Пісня Сміливих Дівчат

KAZKA представляет первый сингл с нового альбома NIRVANA!

Песня Смелых Девушек - это женский манифест, ода GIRL POWER, призыв ко всем девушкам планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя обижать.

Напомним, днем ранее в тренды попали Макс Корж - Шантаж и Comment Out #10.

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Теги: видео, видео дня, тренды Youtube
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