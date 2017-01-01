Видео дня: Новая песня KAZKA и Чернобыль сегодня

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Чернобыль сегодня: туризм, радиация, люди. Большой выпуск.

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Этот большой выпуск посвящен Чернобылю. С одной стороны Чернобыль - это место где произошла ужасная трагедия, а с другой - это очень популярный туристический объект, возможно один из самых популярных в Украине сейчас. И его популярность будет расти благодаря сериалу от HBO. Но сериала в выпуске будет минимум, новый большой выпуск скорее о том, что происходит в Зоне сейчас - о туризме, радиации, о современном состоянии Припяти, о новой Арке и о людях.

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