Роботов Boston Dynamics обучат драться

Первые коммерческие образцы будут выступать в шоу.

SpotMini поступит в продажу в ближайшие месяцы, а его главное предназначение — шоу и единоборства. Такие выводы из выступления главы Boston Dynamics Марка Райберта делает Quartz. Драки роботов явно не будут демократичным развлечением: нужно минимум два SpotMini, а цена каждой «робособаки» — пятизначная.

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Презентацию SpotMini Райберт провел в столице развлечений Лас-Вегасе на конференции Amazon Re: MARS, посвященной робототехнике, машинному обучению, автоматизации и космосу.

По словам Райберта, в будущем SpotMini будут использовать в новой разновидности многопользовательских игр — «с физическими аватарами». Он показал аудитории один из возможных вариантов: на видео четыре SpotMini пытались отвоевать друг у друга синий мячик.

Учитывая, что раньше навыки своих роботов в Boston Dynamics демонстрировали, толкая и пихая их, единоборства — логичное развитие ситуации.

Впрочем, в реальной жизни все вышло небезупречно: во время прохода по сцене один из двух роботов упал. Кроме того, обоих держали на расстоянии — так что о бойцовских качествах судить пока нельзя.

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С другой стороны, шероховатости презентации лишь подчеркивают необходимость дальнейшего развития технологии. Quartz считает, что на нынешнее Рождество заказывать «бойца-Spot» пока рано. А вот 2020 год — самое время.

После этого остается лишь надеяться, что разумным роботам будущего такое обращение людей с их предками не покажется оскорбительным.

Напомним, ранее сообщалось, что Робопсу дали первую полезную работу.

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