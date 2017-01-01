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Робопсу дали первую полезную работу

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Развлечения закончились. Робот Spot теперь выполняет важную работу.
Робопес на стройке
Робопес на стройке
Скриншот видео

Не останавливаясь на достижениях робота Atlas, который на прошлой неделе демонстрировал свои новые способности в области преодоления препятствий, известная робототехническая компания Boston Dynamics заставила выполнять практическую работу самого последнего и продвинутого варианта одного из других своих роботов. На видеоролике, опубликованном на сервисе YouTube, робот Spot, являющийся потомком роботов BigDog и Wildcat, выполняет работу по проведению осмотров, действуя на строительных площадках, расположенных где-то в Японии.

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По сравнению со своими предками, полностью электрический робот Spot имеет меньшие размеры и более "гладкие" формы, что позволяет ему эффективно действовать в сложных и стесненных условиях. Действующими лицами приведенного ниже видеоролика являются два варианта робота Spot, перемещающиеся по строительным площадкам компаний Takenaka Corporation и Fujita Corporation. Один из роботов, как и самый первый вариант, оснащен рукой-манипулятором, но в последнем случае на конце этого манипулятора установлена камера и некоторые другие датчики, при помощи которых робот производит более тщательный осмотр с близкого расстояния смонтированных узлов и конструкций.

У второго варианта робота Spot нет манипулятора, но на его спине установлен большой светящийся элемент, который является то ли одним из видов визуальных датчиков, то ли предупредительным сигнальным устройством. И у обоих роботов на их задней части установлено устройство, покрытое защитной сеткой, которое, по всей видимости, выступает в роли навигационной системы.

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Достаточно проворные роботы Spot быстро производят осмотр внутренних помещений, изредка останавливаясь для более тщательного осмотра смонтированных установок, коммуникационных линий и прочих элементов возводимого сооружения. Поскольку робот Spot "напичкан" датчиками буквально "от носа до хвоста", он беспрепятственно передвигается по лестничным пролетам и маневрирует в узких коридорах, в которых не хватает свободного пространства для совершения полного разворота.

Строительные площадки являются самыми логичными местами, где можно производить испытания и демонстрировать возможности таких роботов, как Spot. А чрезвычайно сложный характер окружающей среды стройплощадки является большим вызовом системе управления робота, которая должна иметь способность быстро адаптироваться к любым изменениям и возникающим непредвиденным ситуациям.

По информации, предоставленной руководством компании Boston Dynamics, робот Spot в его нынешнем виде очень скоро перестанет быть "лабораторной игрушкой". Ко второй половине следующего года компания планирует запустить мелкосерийное производство различных вариантов роботов Spot, как универсальных, так и ориентированных на выполнение конкретных задач.

Робопсу дали первую полезную работу
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Напомним, ранее сообщалось, что робопса научили танцевать тверк.

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Теги: Boston Dynamics, робот, видео
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