Четвероногий робот сдвинул самолет с места

Правда, самолет был небольшой.

Известная робототехническая компания Boston Dynamics уже давно является "законодателем моды" в некоторых необычных вещах. Ее специалисты, демонстрируя способности к удержанию равновесия своих роботов, первыми начали пинать ногами свои творения. И, буквально через очень короткое время практически все другие производители двух- и четвероногих роботов взяли на вооружение это варварский прием. Не так давно компания Boston Dynamics продемонстрировала, как упряжка из десятка роботов SpotMini тащит грузовой автомобиль. Как говорится, "дурной пример заразителен", и представители Лаборатории динамических систем Итальянского технологического института (IIT, Istituto Italiano di Tecnologia) заставили своего робота HyQReal запрячься и тащить за собой ни много, ни мало, а целый пассажирский самолет.

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Когда мы ранее рассказывали о роботе HyQ, он только и мог, что твердо стоять на своих ногах и начал осваивать азы перемещения по сложной пересеченной местности. Но с того момента прошло немало времени, конструкция робота модернизировалась несколько раз и теперь, робот HyQReal, который чуть крупнее средней собаки, при помощи своих гидравлических приводов стал способен развивать достаточно большие усилия.

Нынешний вариант робота HyQReal имеет длину 133 сантиметра и высоту 90 сантиметров, а его масса составляет 130 килограмм. Достаточно значительная часть этой массы приходится на массу 48-вольтовой аккумуляторной батареи, которая питает энергией четыре электродвигателя, приводящие в действие гидравлическую систему. Пара бортовых компьютеров управляет всей машинерией и силовой электроникой, и все это закрыто защитным алюминиевым каркасом, на который натянута "кожа" из кевлара и пластика.

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Самолет, в который запрягли робота HyQReal, является малым пассажирским самолетом Piaggio P180 Avanti, которому очень далеко не то, что до 747-го, но и даже до 737-го Боинга. Длина этого самолета составляет 14.4 метра при размахе крыльев в 14 метров. А вес этого самолета составляет 3.3 тонны. Тем не менее, роботу HyQReal пришлось достаточно сильно поднапрячь свои резиновые ножки для того, чтобы сдвинуть самолет с места и протащить его первые пол-метра.

Все это, с первого взгляда, кажется бессмысленной забавой. Однако, робот HyQReal разрабатывается для оказания помощи людям, пострадавшим во время стихийных бедствий и техногенных катастроф. И, в таких сценариях, используя свои навыки и силу, робот сможет вытащить раненого человека из завалов или отодвинуть мешающий ему обломок строительной конструкции разрушенного здания, к примеру.

Напомним, ранее сообщалось, что у робопса из Boston Dynamics появился серьезный конкурент.

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