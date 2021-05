День в истории: 25 мая - Автостопом по галактике и пропавшие дети

В этот день, 25 мая, отмечают такие события.

День полотенца

Каждый год 25 мая во многих странах мира поклонниками творчества известного британского писателя Дугласа Адамса отмечается День полотенца (Towel Day). В течение целого дня они носят повсюду с собой полотенце, не расставаясь с ним ни на минуту, таким образом отдавая дань памяти своему любимому писателю.

Английский писатель, драматург и сценарист Дуглас Адамс (Douglas Adams, 1952-2001) является автором таких юмористических фантастических произведений, как «Автостопом по галактике» (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy) и «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» (Dirk Gently's Holistic Detective Agency). Именно в своём получившем всемирную известность романе «Автостопом по галактике» он описал полотенце как незаменимую для автостопщика вещь, будь то путешествия по земным дорогам или межгалактическим пространствам.

По мнению писателя, самое обычное полотенце – один из самых важных предметов в обиходе туриста. Во многом его ценность определяется практическим применением, вариантов которого величайшее множество. Так, опять же по мнению автора, в полотенце можно завернуться, когда холодно; им можно накрыться, как одеялом, ночуя под звёздами; на нём удобно лежать на песчаных пляжах, наслаждаясь пьянящими ароматами моря; им можно размахивать, подавая сигналы бедствия; обмотать им голову, чтобы не вдыхать ядовитые газы, или завязать глаза, чтобы не ослепнуть при виде космических пиратов или ярчайших звезд. Также его удобно использовать в качестве плотика, а можно применить и как оружие в рукопашной схватке, предварительно намочив… Ну и, конечно же, полотенце можно использовать и по прямому его назначению – в гигиенических целях – т.е. вытираться им.

Надо также отметить, что в романе уникальным свойствам полотенца посвящена целая глава, причем помимо важного практического значения данного предмета, по мнению автора, психологическое значение этого аксессуара вообще трудно переоценить, и заинтересованный читатель может лично убедиться в этом, прочитав данное произведение.

Сам же праздник – День полотенца – возник в Британии в 2001 году. Буквально через 3 дня после смерти Дугласа Адамса 14 мая 2001 года на открытом форуме «Binary Freedom» поклонники творчества писателя выложили сообщение под заголовком «Towel Day: A Tribute to Douglas Adams» следующего содержания:

«Дугласа Адамса будет не хватать всем его поклонникам по всему миру. Чтобы все поклонники могли отдать дань его гению, предлагаю отмечать день спустя две недели после его смерти (25 мая 2001 г.) как «День полотенца». Всем поклонниками Дугласа Адамса предлагается в этот день носить с собой полотенце. Пусть полотенце будет на виду (убедитесь, что полотенце бросается в глаза) – используйте его как тему для разговора, чтобы даже те, кто никогда не читал «Автостопом по галактике», пошли и нашли себе экземпляр. Полотенце можно обернуть вокруг головы, использовать в качестве оружия, пропитать питательными веществами – всё, что угодно!».

Так было положено начало сегодняшнему празднику, который с тех пор отмечается ежегодно 25 мая, охватывая всё большее количество стран и людей, которые повсюду нося с собой в этот день полотенце. А еще рассказывают об этом празднике и его традициях в социальных сетях, своим знакомым и друзьям.

Также в ряде стран к этому дню приурочено проведение различных акций – бесплатные показы фильмов по произведениям Дугласа Адамса, распродажи его книг в книжных магазинах, игры-квесты и конкурсы по различному применению полотенца, марши с этим незаменимым атрибутом путешественника и другие мероприятия.

День пропавших детей

Для многих стран мира 25 мая – это Международный День пропавших детей (International Missing Children’s Day). Эта дата ведет свою историю из США, а символом Дня является изображение синей незабудки.

В этот день в 1979 году по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его искали всем миром, дело получило широкий резонанс, но поиски не увенчались успехом. Спустя 4 года после этого события президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей, а еще через год, в 1984-м, был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC). Вскоре данную инициативу поддержали и в ряде европейских стран, и в 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC). Именно по его инициативе в 2010 году и был учрежден Международный День пропавших детей и установлена его дата – 25 мая.

Пропавший ребенок – это ЧП мирового масштаба, а для родителей нет ничего ужаснее данного факта. И учреждение этого Дня стало попыткой привлечь внимание мировой общественности к проблеме пропажи несовершеннолетних, к проблеме защищенности детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации.



Только по официальной статистике, пропавших детей на планете миллионы, и с каждым годом их становится больше. По данным международных правозащитных организаций, в среднем в Европе ежегодно исчезает более 70 тысяч несовершеннолетних, в России – примерно 55 тысяч, в США – около 800 тысяч. Причем, данные цифры – это официальные данные, неофициальные гораздо выше.

День щитовидной железы

Ежегодно 25 мая во многих странах отмечается Всемирный день щитовидной железы (World Thyroid Day).

Дата вошла в календарь в 2009 году, когда Европейская тироидная ассоциация (European Thyroid Association, ЕТА — эта организация занимается изучением вопросов, связанных с щитовидной железой и ее заболеваниями) предложила отмечать день, посвященный данной теме, 25 мая на международном уровне. Эту инициативу поддержали и другие врачебные сообщества подобной направленности, работающие в Азии, Северной и Латинской Америке.

Новый всемирный день в календаре помогает проводить дополнительные мероприятия, направленные на повышение уровня информированности общества о возможных заболеваниях щитовидной железы и методах их предотвращения, а также на пропаганду современных методов профилактики и лечения болезней этого органа.

Согласно медицинской статистике, различными неполадками в работе щитовидной железы страдает до трети всего населения планеты. Узловые образования выявляются у 30 процентов взрослых людей, зоб (увеличение железы в результате дефицита йода) — у 10–30 процентов.

Между тем, большинство заболеваний этого важного органа («щитовидка» вырабатывает гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и роста клеток) на сегодняшний день считаются излечимыми. Что касается заболеваний, вызванных дефицитом йода, то их вполне можно предотвращать — например, с помощью программ всеобщего йодирования пищевой соли, которая действует во многих странах мира.

Во Всемирный день щитовидной железы медицинские организации проводят специализированные акции — конференции, форумы, семинары, на которых обсуждаются вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний.

